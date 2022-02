Eurovision France 2022 : Saam et SOA en interview croisée

La liste des 12 candidats qui se produiront dans l’émission ‘C’est vous qui décidez’, à l’issue de laquelle un(e) artiste sera choisi(e) pour représenter la France au concours de l’Eurovision, est récemment tombée. Parmi ces noms, on retrouve Saam et le duo SOA avec qui nous avons pu nous entretenir…

D’un côté SOA. Ils sont frères et sœurs et sont originaires de Toulouse. Ludysoa et Nathan sont les petits protégés de Pascal Obispo, rien que ça ! Ils ont déjà eu l’occasion de faire un peu de bruit avec “Loin de toi”, leur premier single. Mais c’est avec “Seule” qu’ils se présentent au Concours de l’Eurovision, un titre fédérateur et au message très fort, qu’ils ont écrit et composé.

De l’autre, Saam. Tout comme les SOA, il est signé sur le même label qu’Hoshi ou Claudio Capéo, Jo&Co. Nous l’avons quant à nous découvert avec la chanson “Mémère”, puis avec “Comme si comme ça”. Nous avions d’ailleurs déjà échangé sur son parcours lors d’une session ‘At Home’ pendant le confinement. Un artiste solaire qui dégage beaucoup d’émotions comme le prouve sa chanson “Il est où ?” dont il nous parlera…

Saam et SOA en interview…

Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure ?

Saam : Le fait de pouvoir transmettre un message avec cette chanson qu’est “Il est où ?”. Le sourire c’est ma plus grande force, c’est ce qui m’a permis de surmonter certaines épreuves dans ma vie. Le sourire est un message universel, qui peut être compris malgré les frontières et la barrière du langage. À Paris, à Madrid ou à Turin, la personne en face de vous sourira également, alors voilà pourquoi j’ai envie de participer à L’Eurovision ! Depuis deux ans, c’est un virus contagieux négatif qui circule et moi, j’aimerais transmettre un virus contagieux, mais positif. Et ce virus, c’est le sourire !

SOA : La diversité des chansons, des cultures musicales, le show ! Tout est grandiose ! On est très fier d’être ici en finale. On va donner le maximum pour rendre la France fière tout en portant le message de notre chanson qui pourrait parler à tout le monde.

Le titre avec lequel vous concourez a-t-il été créé uniquement pour l’occasion ou alors il n’était pas forcément destiné à vous accompagner dans cette compétition ?

Saam : Mon producteur m’a parlé de l’émission mais je venais de sortir mon EP. Je n’avais pas envie de participer avec un titre banal. Je souhaitais que ce titre transmette un réel message, c’est un critère important pour moi, en plus de la mélodie. J’avais une deadline de 2 ou 3 semaines, alors j’ai dit à mon producteur de ne pas s’inquiéter, que j’allais faire une chanson. Je suis parti en vacance avec mon matériel de musique, je me suis enfermé dans l’appartement pendant que mes amis étaient à la plage et j’ai réussi à faire ce titre, “Il est où”, en m’inspirant de mon vécu. Je suis fier du résultat de cette chanson !

SOA : On a écrit “Seule” vers mi-2019, alors ça fait déjà un petit moment. On ne l’a pas vraiment écrite pour l’occasion mais plus pour mettre des mots sur ce sentiment qu’on a tous ressenti un jour : la solitude. Et on s’est rendu compte que notre message d’espoir pourrait aider beaucoup de personnes et cela, au-delà de toute frontière ! L’Eurovision est une belle vitrine pour faire voyager et transmettre ce message. Apporter du réconfort et du courage à chacun, par le biais de notre belle langue française, ce serait magnifique !

Rendez-vous le 5 mars, en direct sur France 2 !

Qu’espérez-vous que le public retienne de votre prestation ?

Saam : L’émotion est le fil conducteur de mes chansons. Alors j’aimerais que le public soit touché par ce titre. Je ne suis pas un chanteur d’opéra, j’ai appris la musique de façon autodidacte volontairement parce que je voulais garder cette liberté de chanter avec le cœur. Alors j’espère que les gens le ressentiront à travers cette prestation.

SOA : On espère que le public soit fier de nous, que le message fasse du bien à ceux qui en ont besoin et que notre prestation réussisse à les convaincre pour pouvoir la défendre en Italie ! La fusion de la pop-rock et rap rend l’univers de ce titre singulier. Cela surprend dès la première écoute, et pour cela, on espère qu’ils voteront pour nous ! On va tout donner lors de la finale !

En plus du public, votre titre est soumis au jugement d’un jury (Yseult, Gjon’s Tears, Joyce Jonathan…). Y’a-t-il un membre du jury duquel vous attendez particulièrement un retour ?

Saam : Cette année, la présidente du jury est Jenifer. C’est une artiste que je suis depuis la Star Academy. Petite anecdote, j’ai fait une petite reprise de sa chanson “J’attends l’amour”, qui a fini par être l’une des musiques de la bande annonce de l’émission L’amour est dans le pré…

Alors oui, j’ai hâte d’avoir son retour sur ma prestation, j’espère la toucher car c’est quelqu’un que je suis depuis très jeune.

SOA : On est très admiratifs de l’univers de Yseult et de Gjon’s Tears. Ce sont des artistes habités, que l’on écoute souvent, alors avoir leur vote serait vraiment génial !

À vos votes !

Enfin, pourquoi le public devrait-il voter pour vous et votre titre ?

Saam : Cela fait 40 ans que l’on n’a pas gagné. Barbara Pravi a fini deuxième l’année dernière. Alors j’aimerais vraiment que cette année, la France remporte l’Eurovision. Le but de cette émission est de choisir un artiste qui peut potentiellement gagner. Je suis un compétiteur donc si je participe à ce concours c’est pour gagner, mais ce n’est pas du tout de la prétention lorsque je dis cela. En tout cas si les gens trouvent un artiste qui les touche parmi les 12 finalistes, qui ont d’ailleurs chacun une chanson avec de beaux messages et de belles mélodies, alors il faut voter pour lui. Ce qui est important, c’est que la France gagne, alors le but c’est de choisir le meilleur candidat, c’est mon seul souhait. Que ce soit moi ou quelqu’un d’autre, dans tous les cas je serai content.

SOA : Notre chanson « Seule », porte un message d’espoir qui peut aider des personnes qui se sentent seules et incomprises, leur redonner confiance, du réconfort et de l’espoir. Donc si vous voulez faire partager ce message écrit dans notre magnifique langue française au-delà des frontières, votez pour SOA. On est prêts à emmener la France très loin et toucher toute l’Europe !