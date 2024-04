À l’occasion du lancement de la tournée de printemps et un peu plus d’un mois avant la sortie de leur nouveau projet Va Savoir, Tristan et Louise du groupe Ceylon se sont confiés à aficia en interview ‘Flash‘.

La soirée du 1er février 2024 marquait le début de la tournée de Ceylon dans la ville de Nantes. aficia a pu rencontrer deux de ses membres : Tristan et Louise. Ils sont revenus à nos côtés sur leur musique et la volonté du groupe de proposer une réelle expérience au travers de leurs prestations sur scène. Partez à la découverte de Ceylon au travers de leur interview ‘flash‘ pour aficia !

1 Pouvez-vous vous présenter ?

Tristan : Moi je m’appelle Tristan, je suis guitariste, chanteur et compositeur dans le groupe Ceylon !

Louise : Et moi c’est Louise, je suis chanteuse et danseuse sur scène mais je compose aussi beaucoup.

2 Parlez nous un peu de vos influences, comment avez-vous réussi à développer votre style jusqu’à arriver à avoir votre propre identité musicale ?

Louise : Ça a été très compliqué mais je pense que notre identité musicale varie au fil du temps. Ça fait déjà un bon moment qu’on joue tout les 5 ensemble mais au final notre musique évolue aussi grâce à ce qu’on découvre chacun de notre côté. Cette idée nous plait beaucoup aussi. Le nouvel album qu’on va présenter ce soir on le qualifie vraiment comme ‘Indie-Rock’, un album de chanson aussi car il y a beaucoup de textes anglais et français. On s’est cherchés très longtemps !

Tristan : On dit souvent qu’il y a une nuance entre les étiquettes et les énergies. Nous on va dire que l’énergie avec laquelle on joue notre musique est plutôt rock. Mais aujourd’hui, nos influences sont partout ! On est une génération qui a grandit avec internet et en tant que mélomanes, on a des tonnes d’inspirations qui viennent d’absolument partout. On essaie de retransmettre notre musique avec un filtre rock car il y a un côté très sauvage et très houleux sur scène ! Mais nos influences sont très diverses. Louise, elle vient plutôt du théâtre et de la danse, mais dans le groupe certains viennent plus du jazz ou du blues.

Louise : Ça ne s’arrête pas qu’à la musique. Ça passe aussi par le cinéma, la lecture et tout ce qu’on peut voir … Les textes, la poésie, le théâtre, … Ça se traduit par énormément de choses mais clairement pas que par la musique.

3 Quelles sont les valeurs que vous essayez de transmettre au travers de votre musique ?

Louise : Nous on veut défendre la liberté dans la création ! Comme je le disais, on aime la musique mais pour nous, un morceau c’est pas forcément un extrait de 3 minutes, ça peut monter à un unique morceau de 35 minutes, voir même de 3 heures ! On veut se battre pour garder cette liberté de création qui nous est propre et à laquelle on est particulièrement attachés.

Tristan : Franchement, on essaie sur chaque morceau de défendre des idées différentes. Le seul prisme commun est qu’on essaie de le faire au travers de textes poétiques. On veut souvent diffuser des idées autour de l’amour, de la liberté et de la bienveillance. Le tout en y ajoutant beaucoup d’imaginaire pour que les gens puissent l’interpréter à leur façon.

4 Ce soir c’est la première date de la tournée, ça fait quoi de remonter sur scène ?

Louise : Ça fait trop plaisir ! C’est hyper agréable et en plus de ça, notre nouvel album sort très bientôt. Ça fait quasiment 1 an qu’il est fini et on à vraiment envie de le sortir ! On a juste envie de le jouer et de pouvoir le partager au public. Surtout que ce soir c’est la première date de la tournée, c’est hyper symbolique !

5 Avez-vous un mot pour inviter les gens qui liront cette interview à venir vous voir en live ?

Tristan : Moi je dirais « partage » car dans nos concerts, c’est du 50/50 entre le public et nous. On a beau jouer le même morceau sur le même matériel chaque soir. La façon dont réagira le public donnera un concert obligatoirement différent !

Louise : J’ai envie de dire « ouverture », car c’est un concert ou il faut vraiment être ouvert. Ouvert à la proposition quand on vient en tant que spectateur … Nos concerts sont vraiment une expérience différente de ce que vous pourrez voir ailleurs !