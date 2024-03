À l’occasion du lancement de la tournée de printemps et un peu plus d’un mois avant la sortie de son premier album Triplé, Péniche s’est confié à aficia sur ses projets.

Le 1er février 2024 marquait le début de la tournée de Péniche et le lancement du compte à rebours d’un mois et demi avant la sortie de son premier album. aficia a pu s’entretenir avec les membres du groupe pour apprendre à les connaître et mieux appréhender leur folle énergie sur scène. Partez à la rencontre de Léa, Lucas et Axel et découvrez Péniche en interview ‘Flash’ pour aficia !

Péniche en interview :

1 Comment vous définiriez votre musique ?

Lucas : Axel a mis les mots juste dessus, du post punk instrumental noise. Après je sais pas trop comment je définirais notre musique moi personnellement. Je pense que ça dépend beaucoup de comment les gens la perçoivent et comment ils la ressentent.

Axel : Globalement, c’est un live assez énergique et assez puissant avec des moments d’envolée…

Léa : … et de blagues *rires*

Axel : Oui, pas mal de blagues c’est vrai *rires*. Mais au niveau de la musique, c’est des moments très intenses, d’autres plus posés et des envolées un peu plus stratosphériques.

Lucas : Et vu que c’est instrumental, il n’y a donc pas d’orientation particulière par le texte.

Péniche – @axlpict Péniche – @axlpict

2 Est ce que vous essayez malgré tout de transmettre des valeurs au travers de votre musique ?

Lucas : Je pense pas qu’on puisse se considérer comme des porte-paroles étant donné qu’il n’y a pas de textes. Mais on essaye quand même de transmettre des valeurs avec toute la vie à côté et autour du groupe. Après on défend une manière de faire de la musique, au travers de l’indépendance avec laquelle nous travaillons. Au niveau de notre entourage, de nos labels et de tout ce qu’on fait encore par nous mêmes, c’est ça qu’on essaie de défendre.

Axel : Après évidement qu’on a certaines valeurs, notamment le respect pour toutes les personnes qui nous accueillent, le public, pour les salles et les gens avec qui on peut travailler. C’est une volonté qu’on a de transmettre un rock respectueux.

Léa : Respectueux et bienveillant, c’est hyper important pour nous !

Péniche – @axlpict Péniche – @axlpict

3 Vous parlez d’indépendance, est ce que vous voulez continuer de travailler de cette manière le plus longtemps possible ?

Lucas : Nous sommes tous les trois très impliqués dans le groupe et dans toute la vie qu’il y a autour. Puis c’est vrai qu’on laisse pas vraiment de place à d’autres gens pour qu’ils puissent gérer certains biais. Mais nous nous sommes quand même pas mal entourés pour la sortie de l’album, notamment avec une personne qui nous manage et qui arrive à nous trouver des dates.

En plus de ça on est dans deux labels, Floral Records et Luik Music. Donc en y réfléchissant un peu, on a quand même réussi à s’entourer sans changer notre vision du groupe. Après c’est sûr que ça change un peu notre façon de faire mais on garde notre volonté de mettre les mains dans le cambouis. Mais quoi qu’il arrive, on veut préserver ce côté humain qu’on a depuis le début.

4 Avec quel morceau vous feriez découvrir Péniche aux gens qui ne vous connaissent pas encore ?

Léa : Je pense qu’on va chacun avoir des morceaux différents *rires*. Personnellement je dirais “L’eau ça mouille”.

Axel : J’aurais dit ça aussi !

Lucas : Et bien moi aussi je pense que j’aurais dit ça *rires*.

Léa : Je m’attendais vraiment pas à ce qu’on soit d’accord. La preuve qu’on est vraiment complémentaires *rires*.

Axel : Je pense que “L’eau ça mouille”, c’est vraiment un morceau qui aurait pu se trouver sur l’album qui sort le mois prochain. Je dis ça car dans Triplé, il va y avoir des vrais moments hyper punk rock, mais dans ce morceau là il y a une véritable identité pop. Je pense vraiment que ce morceau représente parfaitement nos concerts. Donc ne vous emmerdez pas à venir nous voir en live, juste écoutez “L’eau ça mouille” *rires*.

Découvrez “L’eau ça mouille” de Péniche :

5 Un dernier mot pour convaincre les gens de venir vous voir en live ?

Axel : Pour résumer, c’est un gros mix de rock, de chaleur et de blagues. Il n’y a jamais trop de gens donc on vous attend nombreux !