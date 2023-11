Joanne o Joan fait partie des 5 artistes que nous avons choisi de rencontrer au MaMa Music & Convention. Présentation de ce trio pop-électro sur aficia, à travers une interview ‘Flash’.

Joanne o Joan, c’est Joanne féminin et Joan masculin, un groupe créé il y a deux ans originaire d’Angers. Si au début ils étaient deux, Romain au synthé et Elise à la voix, c’est finalement à trois qu’ils créent leurs productions et leur chansons en français. Sur scène, c’est percutant ! D’ailleurs, ils ont déjà fait les premières parties de Oete et Yelle notamment !

Même si on sent que c’est encore jeune, le potentiel est immense ! Leur pop-électro est fédératrice et hypnotisante. Nous les avons vu en live au MaMa Music & Convention et en avons profité pour poser 5 questions à la chanteuse du groupe, Elise. c’est notre interview ‘Flash’ !

Joanne o Joan en interview ‘Flash’ !

1- Comment avez-vous trouvé votre identité musicale ?

Au début, nous étions très chanson pop. On se cherchait beaucoup. C’était difficile de se faire un avis quand on est artiste émergent, voir ce qui fonctionne, ce qui est au goût du jour etc… On a essayé de faire d’abord ce qui nous plaisait, puis de suivre le mood du moment de la pop. On a sorti des morceaux dont nous sommes un peu moins fiers. Maintenant qu’on est un peu plus à l’aise avec ce qu’on fait, on commence à sortir pas mal de morceaux, avec une esthétique un peu plus sombre, plus mature. C’est toujours pop, mais l’électro prend le dessus, et ça prend une autre ampleur.

2- Comment faites-vous pour associer la chanson français avec l’électro. J’imagine que ce n’est pas toujours évident ?

Alors ça, ce sont nos goûts à tous les deux. Quand on s’est rencontrés, on matchait assez vite avant de créer le projet. On s’est fait écouter plein de morceaux et d’esthétismes différents qu’on aimait. Moi, j’ai grandi avec la chanson française, la vraie : Brel, Barbara, Gainsbourg… La chanson française au sens large. J’adorai la chanson pour ses histoires. Il y avait également de la musique classique, de la musique de film. J’étais vraiment dans un univers très cinématographique. Romain était plutôt James Blake, rap. Etonnamment, on a découvert l’électro ensemble.

On s’est beaucoup écouté. Le but était de raconter des chansons en français et faire en sorte que ce soit accessible à tous et le mood du moment, tout en y associant l’électro qu’on a adoré ! Au tout début, on mélangeait beaucoup trop d’esthétismes (R&B, pop, chanson), et ce n’était pas très clair. C’est pour cela que c’est devenu pop-électro. On a vraiment adoré ça ! On ne s’est pas dit que le ferait juste pour suivre une tendance !

3- Vous avez joué devant une salle où étaient conviés des professionnels. Comment c’était de jouer devant ce public un peu différent ?

Je m’attendais vraiment à ressentir le côté professionnels et analyse de notre projet, et finalement, ça n’a été que bienveillant. Ça dépend du public en fait. Certains seront hyper chauds alors que certains ne réagiront pas. Petit à petit, ils se sont rapprochés, il s’est passé un truc ! Mais il a fallu aller les chercher !

Découvrez ‘Tu t’endors’ de Joane O Joan :

4- Qu’est-ce qu’il manquerait aujourd’hui pour que le projet explose ?

On est nombreux sur le marché… Il existe tellement d’artistes incroyable que pour faire sa place, c’est difficile. Il faut avoir un entourage assez puissant et accepter que cela prenne du temps. C’est parce qu’on est vraiment amoureux de la musique et de la scène, que c’est parfois pas si mal que cela prenne du temps pour justement s’installer, être à l’aise sur scène et assumer notre musique à 100%. Vaut mieux cela que dès fois se lancer sur le marché trop vite et ne pas être selectionné.

5- Dernière question, si on devait écouter un titre de Joanne O Joan, ce serait lequel ?

“Tu t’endors”, c’est notre tout nouveau single ! C’est un morceau écrit en pensant à ma maman, ça raconte sa relation avec son papa qui n’était pas beaucoup à la maison et qui a souffert d’amour, sur fond pop plutôt tranquille. Le morceau est disponible depuis le 10 novembre. On vient d’en sortir l’EP. C’est un dytique (Le Jour et La Nuit) qui sort en deux fois. Dans Le Jour, on a voulu faire un diptyque car ça nous représente nous, notre côté lumineux et sombre. Dans La nuit on y retrouvera des morceaux plus dansants, alors que Le Jour sera garni de morceaux plus doux et rêveurs.

Découvrez le nouvel EP, Le Jour, de Joanne o Joan :