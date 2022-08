Laura Chanteuse en interview ‘Flash’ : “J’aime puiser dans les histoires des autres afin de créer de nouvelles histoires“

Étoile montante de la chanson française, Laura Chanteuse s’est confiée à aficia pour évoquer sa participation à l’album concept Molitor 3. Découvrez son interview !

Passionnée de musique depuis sa tendre enfance et initiée autodidacte au piano, Laura Chanteuse prépare actuellement un premier opus studio porté par le single “Demain“. Mais avant de lever le voile sur ce disque, l’artiste remarquée sur les réseaux sociaux figure aux crédits d’une chanson du troisième opus du projet Molitor.

Fière de participer à Molitor 3 , Laura Chanteuse a accepté de répondre aux questions d’aficia sur l’enregistrement du titre “Tout recommence“, sa passion pour les textes et la chanson française ou encore ses projets futurs.

Laura Chanteuse, l’interview ‘Flash’ :

1 L’année 2022 a démarré sous les meilleurs auspices pour toi avec une signature dans un label, un premier single, ta participation au troisième chapitre de Molitor et une communauté grandissante sur les réseaux sociaux… Pourrais-tu te présenter pour nos lecteurs qui ne te connaissent pas encore et revenir sur ce qui t’as motivé à faire de la musique et à la partager sur les réseaux sociaux ?

Je m’appelle Laura, j’ai 19 ans et je suis chanteuse. Je chante depuis que je suis toute petite, mon père jouait du piano et je chantais des chansons telles que “L’hymne à l’amour“ d’Edith Piaf ou encore “Mon vieux“ de Daniel Gichard. J’ai commencé à prendre quelques cours de chant quand j’avais 10 ans puis j’ai eu la chance de faire plusieurs scènes en France et à l’étranger. Notamment en Australie, aux Etats-Unis et en Belgique.

Et puis il y’a eu le confinement, une période un peu particulière mais qui m’a permis de m’ouvrir un petit peu plus puisque j’ai commencé à poster des vidéos où je chantais à la fin du confinement. Et puis là, c’est monté très vite, je poste des covers et des compositions. Depuis le 20 mai 2020, j’ai réussi à cumuler 2,2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux !

2 Tu figures aux crédits du texte et de la composition de ton premier single baptisé “Demain“ qui évoque avec nostalgie le souvenir d’une tendre idylle. Où puises-tu tes inspirations et est-ce que le texte est autobiographique ?

Ma chanson “Demain“ est à moitié autobiographique. J’adore écrire ce que je vis et en même temps j’ai beaucoup d’imagination et j’aime également puiser dans les histoires des autres afin de créer de nouvelles histoires. Un de mes artistes préférés est Renaud car j’adore sa façon de raconter des histoires en musique, j’adore ses textes. J’aime énormément la chanson française pour le sens des mots.

3 Ce single annonce un premier album en cours de préparation. Quelles couleurs musicales souhaites-tu donner à ce disque ? Quelles sont les thématiques que tu souhaites aborder ?

Je souhaite dévoiler des compositions s’inscrivant dans la pop et la variété française. J’ai envie d’aborder plusieurs thématiques et que mon album soit le plus vrai possible, j’ai envie de raconter les choses de la vie. Entre morceaux de vie et histoires d’amour. Mes chansons parlent de ce que je peux vivre et de ce que les gens peuvent vivre aussi.

Visionnez le clip de “Demain“ :

4 Tu donnes de la voix sur la compilation Molitor. Comment s’est présentée l’opportunité de participer à ce projet résolument féminin et qu’est-ce qui t’a séduit dans le concept ? Était-ce important pour toi que le disque donne la parole à des artistes féminines ?

Lorsqu’on m’a parlé de Molitor, j’étais trop contente car je connaissais déjà le concept, alors l’idée d’en faire partie est un honneur pour moi. Molitor est un très beau projet qui m’a permis de rencontrer des chanteuses francophones très talentueuses. Je suis trop contente de partager un album avec ces artistes.

Je trouve ça beau qu’un album donne la parole à des femmes qui se développent dans la musique, ça nous permet de nous rencontrer entre nous et d’avancer sur ce projet ensemble. La musique c’est aussi un partage, et Molitor permet de partager nos expériences, les causes que nous pouvons défendre et notre musique.

5 Sur “Tout recommence“, tu confirmes ton goût pour une pop teintée de mélancolie. Peux-tu nous expliquer la genèse, le processus de création de cette chanson ?

Je suis arrivée aux studios Saint-Germain et nous sommes partis de rien, on a posé des accords et cette mélodie est venue. Je voulais faire une chanson pop solaire et avec cet aspect de mélancolie que j’adore.

Écoutez “Tout recommence“ de Laura Chanteuse :

Question bonus…

Enfin, que retrouve-t-on dans ta playlist de l’été ?

J’écoute “Le temps passe“ d’Emma Peters, “Mal barré“ de Marie-Flore, “Tout savoir“ d’Adé, “Un jour je marierai un ange“ de Pierre de Maere, “Video Killed The Radio Star“ de The Buggles, “September“ d’Earth, Wind & Fire et… “Les sunlights des tropiques“ de Gilbert Montagné !

