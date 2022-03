Marie-Flore s’emballe avec “Mal barré” 

Après avoir créé la surprise avec son deuxième disque Braquage, Marie-Flore poursuit son ascension sur “Mal barré” en écoute sur aficia !

C’est dans une relative confidentialité que Marie-Flore a débuté sa carrière dans la musique, cumulant plus de dix années d’expérience qui ont incontestablement contribué à façonner sa personnalité singulière et intrigante. De son timbre de voix immédiatement identifiable, l’artiste scande des textes subtils et percutants, engageant des réflexions douces-amères sur l’amour et ses obstacles.

Le sens des mots, Marie-Flore le cultive malicieusement sur des mélodies pop implacables. Ainsi, l’opus Braquage, paru en 2019, aura permis à son interprète de s’imposer comme l’une des révélations de la scène musicale française grâce à des singles entêtants à l’instar de l’hypnotique et corrosive piste éponyme “Braquage” et “Tout ou rien”. Alors qu’elle opérait un retour tout en douceur avec l’inédit “C’est si bon” en décembre dernier, Marie-Flore dévoilera bien un nouvel opus en 2022 !

Marie-Flore en amoureuse désabusée

Afin de permettre à son public de patienter, Marie-Flore commence à dessiner les contours de ce troisième disque studio grâce à “Mal barré”, un premier extrait qui ne devrait pas passer inaperçu. Comme à l’accoutumée, il est question d’une relation amoureuse tourmentée. “C’est mal barré / Chéri, j’te ressers un café ? / Il est un peu serré / Pour que tu te fasses à l’idée / Que ce sera bien lui le dernier / Enfin, c’est ce qu’on dirait” assène l’artiste, corrosive, mais non sans une pointe d’ironie sur la situation.

À travers ce nouveau titre, l’artiste déplore toutes ces idylles qui se ressemblent et s’achèvent brusquement. Mais en amoureuse convaincue, Marie-Flore garde néanmoins espoir : “Mais je sais qu’un jour / Viendra l’amour / Il a juste pris un détour”. Si l’artiste séduit incontestablement pour son phrasé si singulier et ses mots tranchants, les arrangements soignés soulignent une mélodie pop dansante et vintage résolument calibrée pour la scène. Nul doute que l’artiste fera lever les foules au cours de sa tournée des festivals lancée à Rennes le 10 avril prochain !

Écoutez “Mal barré”, le nouveau single de Marie-Flore :