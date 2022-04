Adé (Thérapie Taxi) démarre sa carrière solo sur “Tout savoir”

Adé, la voix féminine de la bande Thérapie Taxi propose un premier extrait de son projet solo à venir, introduit par le titre “Tout savoir”. C’est à découvrir sur aficia.

Adé est fin prête pour un saut dans le grand bain. Suite à la séparation du groupe Thérapie Taxi, les anciens membres de la bande lancent tour à tour une carrière solo. Après Zaoui, c’est à son tour de proposer son univers. La chanteuse avait déjà sorti deux essais ces derniers mois. Elle a notamment proposé le très beau “Imparfait inconnu” et prêté sa voix à Benjamin Biolay sur son sublime titre “Parc fermé”. Aujourd’hui, elle propose “Tout savoir”, le véritable premier extrait de son premier album à venir.

C’est dans un univers mêlant pop et country-folk aux influences américaines que la musicienne se dirige. Cependant, “Tout Savoir” semble servir de pont entre les sons de Thérapie Taxi et la nouvelle identité musicale d’Adé. Le morceau est résolument pop mais on a déjà la petite guitare folk qui adoucit le morceau. Textuellement, le titre est très intéressant, toujours riche et invite à ralentir le rythme, à se poser un peu. Pour la vidéo, l’artiste nous emmène aux États-Unis, où l’album a été en grande partie enregistré. Son premier essai a été écrit, composé et co-réalisé par Adé, enregistré à Nashville pour s’imprégner du son qu’elle souhaite proposer. Cet album sera disponible en septembre.

Découvrez “Tout Savoir” d’Adé :