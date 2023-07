Lydsten a dévoilé son dernier EP AGATE REWORK en février 2023 contenant des remix de son opus AGATE. Nous l’avons rencontré et interviewé avant son passage au Main Square Festival !

Après son premier EP en 2021 Calcite et son second opus AGATE l’année dernière, le jeune producteur lillois prépare actuellement son troisième disque. Accompagné de ses synthétiseurs analogiques et boîtes à rythmes, il déambule cet été dans toute la France pour participer à plusieurs festivals. Il nous emmène dans son univers personnel de textures sonores et de mélodies aériennes. Nous avons voulu en savoir plus sur la carrière artistique de Lydsten et sa présence au Main Square Festival.

Lydsten, l’interview flash :

1Pourrais-tu te présenter au public qui ne te connaîtrait pas encore ?

Je m’appelle Christian, je suis lillois et j’ai un projet de musique électronique, néoclassique avec des instruments organiques comme le piano mais mon projet est assez dur à qualifier. Mon nom d’artiste est Lydsten qui signifie pierre sonore en danois. Je compose depuis quatre ans maintenant dont deux bonnes années assez intensives.

Je commence doucement mais sûrement à trouver ma direction artistique et ce que je souhaite faire. Sur scène, j’ai un ordinateur, deux contrôleurs, trois synthés, deux pédales, une boîte à rythme bref pas mal de bazar ! Je fais beaucoup de live, depuis un an encore plus. J’ai joué aux Inouïs du Printemps de Bourges en début d’année puis j’ai pas mal de dates cet été donc c’est cool !

2Tu es cette année à l’affiche du Main Square, qu’est ce que ça représente pour toi ?

C’est le plus gros festival du coin et de la région donc ça fait trop plaisir ! Ils ont notamment une scène locale, le Bastion, qui a pour vocation de mettre en avant ce qui se fait musicalement dans le Nord et les Hauts-de-France. C’est une grande fierté et un immense plaisir de jouer ici. En plus, c’est l’un des derniers gros festivals qui me restait à faire dans le Nord avec Les Nuits Secrètes. Après il m’en reste encore d’autres dans le reste de la France cet été. Je suis super fier !

3Plutôt festival ou concert ? Excité ou stressé ?

J’aime bien les deux et j’ai des surprises à chaque fois. En fait, ça dépend vraiment du public, de l’heure à laquelle je joue puis il y a tellement d’autres paramètres. Parfois, ça m’arrive de ne pas kiffer jouer en festival quand c’est un certain type de public qui va rechercher de la techno ou quelque chose de très électro car ce n’est pas trop mon truc. Mais dans certains festivals ça se passe super bien avec un public hyper curieux ! De mon côté, j’essaye de m’adapter dans ce que je fais. J’ai joué aux Nuits de Fourvière à Lyon, en première partie de Alt-J et c’était un autre mood donc j’ai fait quelque chose d’un peu plus calme mais c’était quand même mon esthétique. J’aime bien les festivals et les concerts, ce n’est pas la même chose.

Pour ce soir, je suis surtout curieux, j’ai trop hâte de voir. J’ai préparé quelque chose qui va un peu plus vite que d’habitude. Le dernier quart d’heure est, à mon sens, pour ce que je fais, assez costaud ! Dans mes concerts, j’aime bien avoir des variations avec des moments très calmes et d’autres beaucoup plus rythmés. Là, je vais être un peu plus linéaire avec beaucoup d’énergie à la fin. J’adapte mon set en fonction d’un festival ou d’un concert. C’est important pour moi que mon live soit évolutif et s’adapte au lieu.

4Tu as sorti un nouvel EP en février 2023, c’est un rework c’est bien ça ? Peux-tu m’en parler ?

J’ai sorti mon EP AGATE en octobre et le dernier EP AGATE REWORK en février 2023, ce sont des remix. J’ai sorti trois remix dont un de Aparde qui est un artiste que j’affectionne beaucoup du label Ki Records. C’est l’un des labels sous lequel j’aimerais sortir un jour. Un remix de Mokado, qui est un artiste français qui fait du live et un autre de Chamberlain qui est un artiste de Roubaix, très piano et plus organique.

Jusqu’aujourd’hui, ce que j’ai sorti avec Lydsten, ce sont des opus avec des noms de pierres, c’est un support pour mes musiques. Je choisis une pierre en fonction de ses propriétés, ça me permet de poser un cadre puis je crée un track autour de ça. Je m’inspire aussi du visuel de la pierre ! C’est une manière de faire plutôt abstraite mais qui me parle. C’est le dernier EP que je sors avec un nom de pierre.

5As-tu des projets en préparation ?

Actuellement, je compose un plus gros EP qui prend une autre direction artistique. Cependant, je pense que musicalement c’est dans la continuité de ce que je fais mais visuellement et dans l’histoire que ça raconte c’est un peu plus profond. Ce soir je vais jouer le premier et l’avant-dernier morceau de ce futur projet. J’espère sortir cet EP en 2024. Je ne sais pas encore si je le sors sur mon label Reliefs ou sur un label un peu plus important qui est bien établi.

Encore aujourd’hui, notamment sur Agate, il y a des choses qui sont encore un peu inspirées. Le but dans mon prochain EP est vraiment de me poser, d’arrêter d’écouter d’autres trucs et de me demander ce que je veux raconter. Il y aura des sons qui seront à 140 bpm et d’autres beaucoup plus lents à 80 bpm.

Découvrez le dernier EP AGATE REWORK de Lydsten :