Il y a quelques jours, Martin Luminet a sorti son premier album intitulé Deuil(s). Un disque impudique et puissant.

En septembre dernier, Martin Luminet avait proposé le titre « Revenir » en avant goût de son premier opus. Un premier single prometteur qui nous donnait l’impression que ce projet serait un très grand album. Quelques mois plus tard, le chanteur offre un disque impeccable avec une production soignée et des textes sans filtre. On a pris le temps d’échanger avec lui avant la sortie de Deuil(s).

Martin Luminet l’interview !

1.

Hello Martin, comment définirais-tu ta musique ?

Ma musique je l’imagine comme quelque chose d’assez lucide, impudique et sensible. En fait, je ne fais pas trop la part des choses entre moi et ma musique. Finalement j’essaie de mettre tout ce que j’ai dedans de personnel.

2. Tu dirais que la musique est un antidote à tes chagrins ?

Oui carrément. C’est comme du temps additionnel sur certaines sensations en fait. Après, je ne pense pas que la musique soit un endroit de réparation, mais plutôt un endroit de consolation. Aussi, ça permet de revoir le film des émotions qui sont produites. C’est un cheminement de vie au-delà d’un objet d’art.

3. Que racontes-tu dans le dernier single « Étouffer » ?

C’est tout simple. J’étais fou amoureux de quelqu’un mais je n’étais clairement pas heureux. C’était très paradoxal. Je tombais dans le piège de croire que l’amour remplace le bonheur.

4. Tu es actuellement en résidence. Comment veux-tu déployer les chansons de cet album sur scène ? Aussi, je t’ai vu dire que la scène c’était pour toi un « raz-de-marée émotionnel « , ça siginifie quoi ?



J’envisage la scène comme un moment de liesse. J’aimerais bien mettre des vidéos et à la fois j’aimerais que les chansons vivent de manière très musicale, sans distraction pour l’oeil. Je veux que la connexion se fasse dans l’imaginaire collectif.

Pour répondre à ta deuxième question, je vais sur scène sans préméditer les choses. J’arrive en étant vulnérable. Me roder d’une scène à l’autre c’est important. Mais je veux aussi que chaque moment soit différent. Capter l’énergie de la salle aussi c’est primordial. D’ailleurs, si deux concerts se ressemblaient, je crois que je m’en voudrais.

5. Comment tu te sens à la veille de la sortie de ton album ?



Je sors l’album que je voulais faire. Une partie de moi est apaisée et les premiers retours me plaisent. Je sens que les gens ont compris ce que je proposais. Je me fais peu confiance dans la vie, mais je crois que je fais confiance à cet album !

Découvrez "Etouffer" le dernier clip de Martin Luminet :