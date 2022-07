Après l’aventure Vidéoclub, Mattyeux se lance en solo. Il vient de dévoiler deux premiers extraits d’un futur album dont il a laissé quelques indiscrétions pour aficia… Rencontre avec ce jeune artiste !

Nous vous en parlions il y a quelques temps…C’est la fin de Vidéoclub, un groupe pop aux allures 80’s qui a fait sensation sur Internet et en tournée jusqu’en Amérique ! Seulement, le groupe se sépare. Adèle Castillon, l’autre moitié du groupe a déjà dévoilé quelques titres (“Nous” et “Impala”) tandis que Matthieu Reynaud, stylisé Mattyeux s’est lancé en parallèle avec “Break up diaries” et un second titre “Sometimes”, le reflet de son nouveau projet pop indé. Mais qui de mieux pour prendre la parole et en parler librement ? Mattyeux a carte blanche pour raconter son projet solo, en 5 questions !

Mattyeux, l’interview “Flash” !

1 Que retiens-tu de ces années d’expérience, de succès et de tournées ?

Je retiens tout le bonheur qu’on a eu à traverser la France entière, à partir en tournée, à rencontrer les fans, tous les bons moments qu’on a vécu en duo. C’est si rare de connaître ça aussi jeune. En général, dès qu’un groupe se sépare et qu’on s’envole chacun de son côté en solitaire, il y a plein de belles histoires qui se créent derrière. Et puis faire de la musique seul c’est agréable aussi. En faire en duo c’est génial, mais c’est sûr que là, ma musique sera plus introspective. Je ne sais pas comment t’expliquer ça….

2 Quelles sont les raisons d’après toi du succès de Vidéoclub ? Espères-tu renouveler l’exploit en solo ?

Ce qui s’est passé avec Vidéoclub relève un peu du miracle, il faut l’avouer (Rires). Mais oui, je suis convaincu que la musique peut être écoutée par des millions de gens à travers le monde. Si ma musique peut toucher autant de gens que cela a pu le faire avec Vidéoclub, tant mieux, après, je ne cherche pas la compétitivité des chiffres. Je veux juste faire la musique que j’aime et la faire pour les gens qui aiment ça quoi !

3 Hormis le miracle, tu as une explication de ce succès ?

Je pense qu’on était tout simplement au bon endroit au bon moment. Le facteur chance est là aussi. C’est compliqué de parler de ça, mais c’était peut-être frais, nouveau, moderne. Ça a beaucoup plu aux adolescents. Ils ont besoin d’histoires d’amour et de chansons fraîches, donc cela a pris comme ça. Cela a baucoup plu au Mexique et en Amérique également. Et quand c’est chanté en français, ça leur parle bien aux Américains et Mexicains.

4 Musicalement, qu’est-ce que tu peux faire de plus avec ce projet que tu ne pouvais pas faire avec Vidéoclub ?

La liberté de pouvoir faire des chansons de 5 minutes par exemple, et d’avoir dans la construction des morceaux moins pop, moins mainstream. J’ai la liberté d’être dans quelque chose de plus rock. Avoir cette structure très pop n’était ni un choix d’Adèle ni un choix du label, c’était un choix du projet en général. C’est rapidement devenu un projet assez gros avec des passages en radios etc. Il a fallu quand même entrer dans ce jeu. Je ne l’ai pas fait à contre cœur car c’était une expérience incroyable, mais il y a des projets qui ont des couleurs différentes, et le mien a une couleur plus indépendante que Vidéoclub. Mon but absolu n’est pas d’entrer en radio.

Après, musicalement parlant, c’est difficile de mettre des mots sur un style. Mais je définirais mon projet comme indé, coloré, rétro encore et toujours. Ça, c’est d’où je viens donc cela ne va pas me quitter. Un peu plus rock aussi. Indie-pop finalement !

5 Et dernière question, tes projets à venir ?

J’aimerais beaucoup faire des concerts, trouver des musiciens avec qui tourner, avoir une tournée cool. Je suis en train de préparer un album pour l’automne 2022. J’espère que ce projet durera toute la vie ! Jusqu’à aujourd’hui, j’ai sorti deux titres, un premier titre qui s’appelle “Break up diaries” et un second “Sometimes” en featuring avec une artiste que j’écoute depuis tout petit, Princess Chelsea. Il y a plus de 900 commentaires sur la première vidéo alors qu’elle est sortie il y a seulement quelques semaines. C’est fou de se dire que les gens sont encore là. Il y a quelques commentaires que je ne comprends pas, mais ça fait quand même plaisir (Rire) !

Découvrez “Sometimes”, le dernier single de Mattyeux :