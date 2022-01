L’interview ‘Flash’ : Nerlov répond à nos 5 questions !

À l’occasion de la sortie du single “Prophéties” et de ce début d’année, nous avons posé 5 questions à Nerlov. C’est l’interview ‘Flash’ sur aficia !

Une nouvelle année démarre et Florent Vincelot, alias Nerlov, compte bien s’en servir pour publier de nouveaux projets. L’artiste originaire d’Angers assume pleinement sa direction artistique qu’il qualifie de spleen wave, et nous en parle dans l’interview ‘Flash’ !

1 Si tu devais présenter Nerlov, que dirais-tu ?

C’est un projet que j’ai en moi depuis longtemps, le fruit de pas mal d’années de musique dans des groupes aux inspirations très différentes ! Une envie de chanter en Français aussi. Mais c’est avant tout né de la rencontre avec Atom (C2C, Beat Torrent, Parrad…), sans qui j’aurais peut-être toujours pas lancé ce projet.

2 Un titre aussi efficace que “Prophéties” qui fait “que” 16K sur YouTube, on le prend comment ?

Il y a un milliard de trucs hyper bien qui sortent chaque jour et finalement très peu arrivent à sortir du lot, donc je suis pas vraiment surpris. Sans le soutien de gros médias, c’est compliqué de sortir son épingle du jeu. Et puis il y a le facteur chance aussi… Il faut que ça tombe dans la bonne oreille au bon moment !

3 Est-ce qu’un artiste comme Nerlov réfléchit à ce qu’il peut faire encore de mieux musicalement ? J’imagine que le but d’un artiste n’est pas de tourner en rond… ?

(Rires) Je pense pas être au sommet de mon art encore ! Je peux faire encore beaucoup mieux ou en tout cas, faire des choses différentes ! J’ai fais des choses très différentes musicalement ces 10 dernières années et je ne suis jamais lassé. J’ai toujours l’envie d’explorer tout un tas d’univers !

4 Arrive-t-il à Nerlov de douter de son potentiel, de sa carrière, de ses projets ?

Je ne me pose plus la question depuis longtemps, je crois en ce que je fais, j’aime ce que je fais, je reçois beaucoup de preuves d’amour et de soutien de la part de gens qui me disent que ma musique les touche, donc, non ça va de ce côté là ! Je doute rarement quand je fais un morceau, je sais tout de suite si je suis sur la voie de ce que je veux faire ou si je suis à côté de la plaque.

5 Et justement, que peut-on te souhaiter pour 2022 ?

Plein de dates et un label pour m’accompagner sur un projet d’album s’il-vous-plaît !

Découvrez “Prophéties” de Nerlov :