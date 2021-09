Nerlov : l’interview découverte en mode Crossroads Festival !

Pour la seconde année consécutive, aficia est partenaire du Crossroads Festival. L’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux artistes comme Nerlov qui joue le jeu de l’interview découverte !

Un univers atypique, entre ombre et lumière, se nourrissant de la trap d’Atlanta, citant des inspirations comme Thom Yorke, Booba et James Blake. Assurément Nerlov ne pourra pas entrer dans les cases toutes prêtes de l’industrie musicale.

Qu’importe, Nerlov délivre son art, parfois brut dans la plume comme avec son format Je vous aime tous, une déclaration riche de 7 pistes.

Ce sens des mots et de la mélodie, Nerlov sera assurément parfaitement le mettre en relief au Crossroads Festival. En effet, l’artiste vous donne rendez-vous ce vendredi 10 septembre dès 19h30. Mais avant ça il s’expose dans notre interview découverte.

Nerlov : l’interview…

Pourrais-tu te présenter rapidement au public qui ne te connaîtrais pas encore ?

Salut, je m’appelle Nerlov, et c’est aussi le nom de mon nouveau projet !

Avant ça, j’étais le bassiste/chanteur de Vedett pendant une dizaine d’année, mais j’étais aussi dans San Carol à la basse et dans Sheraf à la batterie, pour ne citer que ces trois projets. Les autres étaient cool aussi hein, mais avec ces trois-là, on a fait quelques disques et concerts pendant plusieurs années…

Comment définir ton style, ta musique, ton art ?

J’aime penser que c’est de la chanson française 2.0 que j’adapte à plusieurs univers musicaux. Je peux faire de la trap et de la folk dans le même track, c’est pas un problème !

Tu es cette année à l’affiche du Crossroads Festival, ça représente quoi pour toi ?

Rien que le fait de jouer, c’est top, et le fait de bouger pour la musique. C’est ce qui m’a manqué le plus durant cette période. De tracer la route avec l’équipe… Le festival à l’air vraiment chouette, plein de projets émergents, donc je pense que ça sera une bonne journée, remplie de rencontres !

J’ai juste envie de jouer et d’embarquer un maximum de gens pendant 30 minutes ! Nerlov

Le Crossroads Festival est une vitrine connue pour les talents émergents, ça apporte quoi dans la carrière d’un artiste d’être sélectionné dans une telle structure ?

Ça permet, si tout le monde joue le jeu, à des artistes de se montrer devant des gens qui vont les aider à se développer par la suite. J’espère que notre set va plaire à des programmateurs, des journalistes et tous autres acteurs du milieu musical. Et que ça va ouvrir des portes pour l’avenir du projet.

Cette année le Crossroads Festival retrouve la chaleur du public, il y a un défi supplémentaire pour toi ? De jouer et de capter un public qui ne te connaît peut-être pas ?

J’ai clairement fait plus de concerts où je devais défendre un projet inconnu du public que de concerts où les quatre premiers rangs hurlaient mes paroles et s’évanouissaient au premier coup de kick, si tu vois ce que je veux dire 😅

J’ai juste envie de jouer et d’embarquer un maximum de gens pendant 30 minutes !

Parlons un peu plus de toi… C’est quoi ton actualité du moment ou à venir ?

On vient de recevoir les masters du deuxième EP ! Je suis hyper content, on a vraiment bien bossé avec l’équipe ! Je pense qu’on a passé un vrai cap. Ça sortira début octobre, un peu avant le MaMA Festival. Pour l’occasion, on va faire un gros clip sur le morceau le plus pêchu de l’EP. J’en ai marre de foutre le bad à tout le monde, j’avais envie de faire un truc un peu plus fun ! On verra ça !

Si tu devais donner envie au public de venir t’écouter sur scène en trois mots, lesquels choisirais-tu ?

ÇA VA CHIER !

Tu joues cette année au Crossroads Festival… Mais toi, c’est quoi la scène ou le festival que tu rêves de faire en tant qu’artiste ?

Je rêve d’être programmé au Reggae Sun Ska et au Hellfest !! La même année !

Tout comme le Crossroads Festival, aficia aime mettre en avant des talents émergeants… Tu aurais un artiste à nous conseiller ? Un artiste que le public devrait écouter sans plus attendre ?

Il faut aller écouter Chahu, c’est mon bro qui a bossé aussi sur ce deuxième EP ! C’est hyper bien, hyper beau, mais attention, il est encore plus badant que moi, donc faut pas être en manque de vitamine D !!

Il y en a plein d’autres, mais la liste est trop longue si je dois citer tous les projets cool des potes !

Un dernier mot pour la fin ? Tu as carte blanche 🙂

JAH LOVE