Olivia Dean a dévoilé son tout premier album Messy le 30 juin dernier. Un disque aux inspirations soul et pop. Nous l’avons rencontré avant son passage au Musilac !

Cette jeune artiste âgée de 24 ans vient tout droit de l’est de Londres. Chanteuse et compositrice, Olivia Dean fait de la musique depuis sa plus tendre enfance. Après avoir débuté sa carrière en réalisant trois EPs, l’interprète a décidé d’écrire un album, Messy , qui signifie désordonné en anglais. Elle nous parle de son disque et de sa présence au Musilac !

Olivia Dean, l’interview flash :

1Que racontes tu dans tout premier album Messy sorti en juin dernier ?

Je pense que c’est un album sur le fait de retomber amoureux après avoir vécu une relation de couple tumultueuse même si ça fait peur et qu’il est parfois difficile de trouver son indépendance. C’est un album pour être reconnaissant d’où tu viens mais aussi pour accepter les imperfections de la vie. Je pense qu’aujourd’hui beaucoup de personnes s’obstinent à devenir parfaites, à présenter une image parfaite et c’est vraiment ennuyeux. Tu peux être quelqu’un d’imparfait mais c’est ok ! Je pense que c’est plus excitant, j’aime la diversité de la vie. Lorsque les choses tournent mal, c’est plus drôle, parce que je me demande où les choses vont me mener. C’est un album désordonné !

2 As-tu eu des inspirations particulières pour composer cet album ?

Je ne suis pas une personne très abstraite, je suis très intéressée par les interactions humaines, par les petites choses. J’aime aussi la langue anglaise de manière général et la façon dont elle nous unit. Je dirais que les gens ont inspiré mon album, qu’ils soient proches ou loin de moi, j’aime l’amour. Je ne pourrais jamais inventer une chanson, ce n’est pas mon style, tout ce que j’écris est honnête et réel, je raconte ma vie. Cet album est un outil puissant pour pouvoir documenter ma vie comme si l’on prenait une photo d’un moment ou d’un souvenir pour le faire perdurer dans le temps.

3Souhaiterais-tu faire des collaborations à l’avenir avec certains artistes ?

Oh oui avec beaucoup d’artistes, je suis une grande fan de musique en plus d’en faire moi-même. J’adorerais collaborer avec Solange, ça serait cool. Peut-être aussi avec le groupe Khruangbin, c’est du rock psychédélique, j’aime beaucoup ce qu’il font. J’ai récemment collaboré avec Léon Bridges, c’était un rêve pour moi de collaborer avec lui.

4Tu joues toute à l’heure sur l’une des scènes du Musilac, en France. Comment te sens-tu ?

Je n’ai jamais joué ici mais j’ai déjà participé au festival Rock en Seine qui était ma première date en France. J’ai hâte de jouer aujourd’hui. J’adore les festivals, c’est ma période préférée, c’est comme si j’attendais ça toute l’année et chaque année c’est pareil !

5Tu préfères donc les festivals aux concerts ?

C’est très différent ! Dans les concerts, tu te sens plus à l’aise car les gens viennent te voir toi en particulier. Tu te sens soutenue dans cet environnement, les gens chantent avec toi, c’est plus intimiste. Par contre, j’aime les challenges, les concerts ou festivals en petit comité là où les gens ne savent pas forcément qui je suis. Je suis ici pour donner un show et vous allez m’aimer (rires).

Inès Fakche

Messy, le tout premier album de Olivia Dean :