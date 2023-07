Musilac 2023 : le grand récap !

Du 5 au 8 juillet 2023 a eu lieu le Musilac sur l’esplanade du lac du Bourget, dans le département de la Savoie. Nous y étions, on vous raconte !

Durant trois journées et soirées très ensoleillés, l’esplanade du lac du Bourget a de nouveau accueilli le Musilac. Un festival dont nous avons eu la chance de couvrir en intégralité. Au programme de cette édition 2023, une cinquantaine d’artistes et groupes talentueux de tous styles musicaux confondus, 3 scènes et surtout beaucoup de bonne humeur ! Cette année, 110 000 festivaliers se sont réunit pour l’amour de la musique.

110 000 festivaliers en 4 jours !

Les deux scènes principales Lac et Montagne ont reçu les artistes les plus connus. Du côté de la troisième scène le Korner, plusieurs artistes émergents se sont succédés durant les quatre jours placés sous le signe de la découverte. De nombreux curieux sont venus écouter les artistes tremplins durant le festival. Après une année 2022 un peu compliqué financièrement pour le Musilac, le public était de nouveau présent cette année 2023 ! Ainsi, les festivaliers étaient impatients, excités et animés par l’idée de vibrer au rythme de la musique.

Du côté de l’organisation, tout y était ! Pour l’accès au festival, des navettes ont été mises en place. À l’intérieur du lieu, sécurité, secours, fontaines d’eau fraîches, bénévoles étaient présents pour le bon déroulement de l’évènement. De plus, de nombreuses activités ont été mis en place pour divertir le public.

Une programmation divers et qualitative

Une nouvelle fois, le Musilac a su proposer une line-up riche et variée. Ainsi, chaque festivalier a pu trouver son bonheur ! Du côté des têtes d’affiches pour cette édition 2023, le festival a reçu : Arctic Monkeys, Lomepal, Juliette Armanet, Shaka Ponk, SCH, Indochine, Petit Biscuit, Lujipeka, Iggy Pop, Selah Sue… Beaucoup d’artistes célèbres étaient au rendez-vous. Ils se sont succédés sur les deux scènes principales durant l’évènement.

Durant le Musilac, on a rencontré plusieurs pépites qui nous ont marqué… Danielle Ponder, une interprète de soul américaine à la voix esquise et puissante. Le musicien français de musique électronique Fakear a présenté son tout dernier projet sur scène et on a adoré ! Enfin, on a pu voir Raphaël ou Zaoui de son nom d’artiste, l’ancien chanteur du groupe Thérapi Taxi. On a particulièrement aimé sa présence sur scène et son énergie.

Retour en images du Musilac !

Le mercredi 5 juillet

Les shows se sont enchainés sur les différentes scènes en traversant de nombreux styles musicaux. Izïa a fait le show sur la scène Lac pendant une heure ! L’artiste a donné toute son énergie à son public.

Izïa ©Inès Fakche Izïa ©Inès Fakche

La chanteuse Juliette Armanet s’est produite sur la scène Montagne. Le public a pu chanter à tue-tête avec la jeune femme plusieurs de ses chansons comme “L’amour en solitaire” ou “Le dernier jour du disco” !

Juliette Armanet ©Inès Fakche

Le célèbre rappeur Lomepal a joué devant des milliers de personnes. De nombreux fans l’attendaient avec impatience dans la fosse au plus proche de la scène, certains avec des pancartes ! Leur idole a rappé plusieurs de ses titres tels que “Yeux disent”, “Trop beau” ou “Decrescendo”.

Lomepal ©Inès Fakche

Le groupe tant attendu par beaucoup de festivaliers, tout droit venu du Royaume-Uni, Arctic Monkeys a mis le feu durant son concert ! Une prestation à couper le souffle grâce aux talents des musiciens et du chanteur.

Arctic Monkeys ©Inès Fakche Arctic Monkeys ©Inès Fakche

Le jeudi 6 juillet

Focus sur Shaka Ponk ! Avant leur passage, de nombreux techniciens ont installé plusieurs décors. Lorsque le concert a commencé, on a découvert des choristes en hauteur sur chaque côté de la scène. Le groupe a livré un concert explosif ! Le duo Frah et Sam a livré du très lourd dans une scénographie époustouflante.

Sam, Shaka Ponk ©Inès Fakche Frah, Shaka Ponk ©Inès Fakche

Le vendredi 7 juillet

On connaissait déjà l’artiste Zaoui mais c’était la première fois qu’on voyait le jeune homme en concert. Au programme de son passage : de la complicité avec son public mais aussi des titres profonds et entraînants !

Zaoui ©Inès Fakche

Le titre “Poupée Russe” vous dit quelque chose ? Et oui, le rappeur Lujipeka était bien là !

Lujipeka ©Inès Fakche Lujipeka ©Inès Fakche

Pour clôturer la scène Lac, le DJ Petit Biscuit est venu mixer pour faire danser les festivaliers.

Petit Biscuit ©Inès Fakche Petit Biscuit ©Inès Fakche Petit Biscuit ©Inès Fakche

Dernier jour, le samedi 8 juillet

Pour ce dernier jour, l’ambiance était toujours au rendez-vous ! Après avoir interviewé quelques heures auparavant Tiwayo, ce dernier est monté sur scène proposant ainsi plusieurs de ses morceaux. Un univers singulier inspiré par les déserts américains.

Tiwayo ©Inès Fakche

L’un des shows que l’on a préféré dans ce festival : celui de Selah Sue ! La chanteuse de R’n’B et Soul a présenté son troisième album Persona au public du Musilac.

Selah Sue ©Inès Fakche Selah Sue ©Inès Fakche

Pour terminer ce superbe festival, Cerrone a mixé pendant plus d’une heure pour faire déhancher les derniers fêtards !

Cerrone ©Inès Fakche

En bref, Musilac 2023 c’était 4 jours de musique, beaucoup de bonne humeur, des shows somptueux et des artistes internationaux. Un évènement à ne pas manquer l’année prochaine du 10 au 13 juillet 2024 !

Un grand merci à Sébastien Sechaud et son équipe du service presse qui nous ont permis de vivre le festival dans les meilleures conditions possibles.