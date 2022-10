Pendant un temps musiciens pour d’autres, Sirius Trema dévoilait récemment son nouveau single “Rhum Banane”. Il nous parle de sa musique et de ses projets autour d’une interview ‘Flash’ pour aficia.

Longtemps musiciens pour des artistes de renoms (comme Synapson, Sein…), il était temps pour Sirius Trema de se lancer dans le grand bain, en solo. Et on le sait, Sirius Trema, c’est une voix appuyée, qui se démarque, un flow impeccable et du good vibes. Alors, on a eu droit à “Glisse”, puis à “Me barrer” et dernièrement à “Rhum Banane” feat Jiddy.

Désormais, Sirius Trema a de nouvelles envies. Notamment de sortir pas mal de sons. Mais tout ça, il en parle au cours d’une interview où nous lui avons posé 5 questions. C’est l’interview ‘Flash’ !

Sirius Trema en ‘interview Flash’ :

1 Bon, l’été est fini, pas trop triste ?

Un petit peu. Surtout qu’on est passé de l’été à l’hiver d’un seul coup… C’était très intense, j’étais en tournée des festivals avec Synapson et en même temps, j’ai repris la parole sur mon projet, sorti 3 singles et tourné deux clips entre deux dates : “Me barrer” à la Réunion, un clip que nous avons complètement improvisé avec le réalisateur CRK et “Rhum Banane” en feat avec Jiddy. C’était un de mes plus bels été jusqu’à maintenant !

Sirius Trema – DR

2. Depuis 7 ans, tu es le guitariste de Synapson. Que retiens-tu de cette expérience et de quelle façon cela a-t-il nourri ton propre projet ?

L’expérience Synapson a été incroyable, je retiens que des bons souvenirs, des magnifiques rencontres, c’est une vraie famille ! Quand j’y pense, c’est irréel tout ce qu’on a vécu ensemble. Cette aventure m’a permis d’apprendre à m’amuser sur scène, à me lâcher, à faire des solos avec les dents par exemple (rires).

Cela a été l’opportunité de comprendre la scène, de rencontrer le public, et aujourd’hui je crois que cette expérience est devenue un véritable moteur parce que j’ai qu’une envie, c’est de continuer à performer aux quatre coins du monde avec mon projet pour partager le plaisir que j’ai de jouer de la guitare mais aussi de chanter.

Je n’ai pas envie de m’enfermer dans un style précis. J’aime qu’on puisse se dire que mon projet est singulier. Sirius Trema pour aficia

3 Ce côté décalé dans ta musique te vient-il naturellement ?

Oui, j’essaie de parler aux gens comme je parle avec mes amis et l’humour est quelque chose de naturel chez moi. Je déteste les gens qui se prennent au sérieux.

4 Je trouve toujours ça étonnant d’être guitariste (à tendance rock) pour un groupe électro (Synapson) et finalement s’orienter vers du rap. Pas toi ?

Je ne pense pas faire du rap, même si je m’en inspire. Je me sens très libre dans mon processus créatif. Et je n’ai pas envie de m’enfermer dans un style précis. J’aime qu’on puisse se dire que mon projet est singulier. Je me nourris d’influences très différentes, le flamenco, le blues, la musique orientale, turque, pop… Je n’ai pas envie de m’en priver et d’en priver ceux qui m’écoutent ! Cela me sert pour écrire, composer et produire. Et je suis convaincu que mon parcours de guitariste au sein de projets différents comme celui de Synapson m’a enrichi et me permet aujourd’hui de créer mon propre univers.

5 Tu as sorti 2 EP, plusieurs singles qui ont généré plusieurs milliers de streams et de vues, quelle est la suite maintenant ?

Ça, c’est une exclu les gars. Au moment ou je réponds à cette interview je ne l’ai pas encore annoncé sur les réseaux…. J’en ai beaucoup parlé avec mes équipes et j’ai décidé de sortir du

schéma : sortie de single – sortie d’EP – sortie d’album. Courant octobre je vais me lancer un défi : celui de sortir un titre par semaine. Je créé en permanence, et j’ai toujours été frustré de sortir mes titres au compte goute.

Je suis un boulimique de musique et j’ai besoin de ça. Ça sera des sons aussi bien décalés, parfois plus sérieux. Je parle de ce qui arrive dans la vie d’un jeune homme comme moi qui essaie de s’épanouir et de s’en sortir. Y aura beaucoup de surprises, j’en dis pas plus, j’vous fait un petit teasing ! (Rire)

