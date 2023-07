Après sa participation à la dernière saison de la ‘Star Academy’, Stan Rittner a lancé sa carrière solo en dévoilant son tout premier single “Qui tu es” le 30 juin dernier. Nous l’avons interviewé !

Avec son attrait pour la funk, sa gentillesse et son talent de chanteur et de danseur, Stan Rittner s’est fait remarqué lors de la ‘Star Academy‘. Cette émission a permis au jeune homme d’être découvert aux yeux du public et des professionnelles de la musique. Ainsi, il a proposé un univers singulier aux inspirations des années 70 et 80.

Après plusieurs mois de travail, de rencontres et de collaborations, l’artiste a offert son premier single “Qui tu es”. Pour cette interview, Stan nous raconte l’après ‘Star Academy’, son univers musical et la suite de sa carrière…

Stan Rittner, l’interview flash :

1 Qu’est ce qui t’as motivé à faire la ‘Star Academy’ en 2022, 10 ans après sa dernière diffusion ?

Pour commencer, j’ai toujours été dans le milieu artistique. Je regardais beaucoup les émissions comme The Voice mais j’ai décidé de continuer mon parcours artistique seul. Je me suis occupé de mon grand-père pendant 4 ans donc j’ai un peu mis tout ça de côté mais j’avais toujours quand même un pied dedans. Quand j’ai appris par mon prof de chant que l’émission arrivait je me suis dit pourquoi pas reprendre et tenter ma chance. À ce moment-là, mon grand-père a été placé dans une structure. Cette émission me plaisait car ça réunissait le théâtre, la danse et le chant. J’ai donc tenté l’aventure, la prod m’a contacté et j’ai passé les auditions.

2Quel bilan tires-tu de ta participation à la ‘Star Academy’ ? A t-elle été un tremplin pour tes projets professionnels ?

Bien sûr ! Ça m’a donné confiance en moi, j’ai appris sur moi-même car je me suis retrouvé seul et face à mes doutes. Ça m’a permis d’avancer humainement et aussi en tant qu’artiste. C’était une super aventure ! Durant l’émission, le public qu’il soit professionnel ou non a appris à nous connaître. Mon objectif pendant cette émission était de montrer aux gens du milieu comment j’étais, assidu, ouvert d’esprit, gentil, travailleur.

À la sortie de l’émission, tu as donc plus de notoriété. Je suis allé taper à la porte de certaines personnes notamment des artistes pour créer ce single. Je suis allé voir Otta qui a fait ‘The Voice’ il y a quelques années. On a co-écrit cette chanson ensemble. Ensuite, j’ai rencontré Jérémy Chapron que j’avais croisé lors de la ‘Star Academy’, c’est un ancien candidat devenu producteur et réalisateur. Je lui ai parlé de mon projet et il m’a dit qu’il était partant pour bosser avec moi.

Pour finir, je suis allé voir deux autres personnes qui sont du milieu de la funk notamment Dabeull. À l’époque je dansais sur ses sons. C’est quelqu’un de très qualitatif et je cherchais des gens qui travaillent à l’ancienne comme lui, tout à l’analogique. Il m’a suivi dans mon projet et c’est Dabeull qui a fait la prod’ musicale avec Rude Jude et Jérémy Chapron qui ont ramené ce côté pop. Tout ça n’aurait jamais été possible avant la ‘Star Academy’ car les gens ne me connaissaient pas et je n’avais pas de poids.

Tout ça n’aurait jamais été possible avant la ‘Star Academy’ car les gens ne me connaissaient pas et je n’avais pas de poids. Stan Rittner, exclusivité aficia

Grâce à cette émission, moi qui ne voulais pas rester que dans la musique, j’ai eu la chance de signer dans une agence de cinéma qui s’appelle ”Les Agents Associés” avec Julie Artero en tant qu’agent. Actuellement, je passe des castings pour des longs métrages et des séries télévisées.

3Ton tout premier single “Qui tu es” est très années 70 et funk. Qu’est ce qui te fait vibrer aujourd’hui et quelles sont tes inspirations ?

Après mon triple diplôme en danse, chant et théâtre dans une école de comédie musicale, j’ai enchaîné avec une école de danse urbaine, la Just Debout School. Dans cette école, j’ai notamment appris l’histoire de la musique et celle de la funk musique qui m’a toujours attiré. J’ai appris à chanter et danser sur la funk que j’aimerais faire venir en France. Je suis très attiré et j’adore ce style de musique avec son côté groovy.

J’ai été élevé avec les vinyles et j’ai toujours été un peu en décalage avec mon temps. Quand j’étais au collège, c’était l’époque de Colonel Reyel mais moi j’écoutais Ben E. King ! À ce moment-là, ma mère m’a passé sa chaîne Hi-fi avec un tourne disque 45 tours et les vinyles qui l’accompagnent. J’écoutais plus Imagination, Wham, George Michael, Freddie Mercury que les musiques qui sortaient. J’ai grandi avec ses inspirations très 80 et 70. Mes inspirations sont un mix entre la folie vestimentaire Elton John et le peps de Jamiroqua. Elvis Presley m’attire aussi dans sa carrière, James Brown… Tous ces artistes sont des icônes et même s’ ils sont morts, ils sont intemporels.

4À qui t’adresses-tu dans ce titre et qu’as-tu voulu raconter dans ton single ?

Je suis un amoureux de l’amour, je l’ai toujours dit et je ne m’en cache pas. Je suis un grand romantique ! J’ai écrit ce titre pour poser des mots sur le fait que parfois dans la vie, quand tu ne le choisis pas forcément, quelqu’un va arriver et tu vas sentir une connexion unique avec cette personne.

5L’EP est prévu à la rentrée ? Où en es-tu dans ce projet ?

Je ne sais pas si l’EP va sortir à la rentrée mais c’est en train de se construire. Actuellement, je me concentre sur le fait de promouvoir et de divulguer l’artiste que je suis. Je commence à bosser sur un EP avec des chansons assez funk et d’autres plus inédites mais qui restent dans l’ADN de mon single en terme de musicalité. Peut-être qu’on partira sur un album, il y a déjà plusieurs chansons écrites, maintenant c’est un travail de collaboration. Tous les synthés, les basses etc sont fait à la main. On a utilisé des vieilles boîtes à rythmes des années 80. L’ordinateur n’est plus qu’un outil d’enregistrement. Je suis très content de cet ADN rétro, c’est typiquement moi !

Découvrez le single de Stan Rittner “Qui tu es” :