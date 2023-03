On l’avait découvert en 2020 avec le superbe titre « 6 milliards ». Le 31 mars, UssaR sortira son premier album Etendard. aficia en a profité pour échanger avec lui.

Ancien musicien de studio et de scène, le chanteur UssaR s’est lancé en solo il y a quatre ans. Son premier EP avait mis tout le monde d’accord avec sa voix profonde et ses mots percutants. Le prochain album est tout aussi intense. Treize titres qui confirment un talent poignant à la personnalité singulière.

1 Moi je dis toujours que je fais de la chanson française, voire de la variété. Je traverse énormément de styles et de courants et j’essaie de les traverser en gardant mon cap. Le but c’est de retrouver l’essence même d’une chanson. Aussi, je ne me fige pas à un seul endroit.

Hello Ussar, peux-tu te présenter ?

2. Avant d’être chanteur, tu étais surtout un musicien de scène et de studio (Charlélie Couture, Chilla ou Kery James). Que retiens-tu de ces expériences ?

Ce que j’ai appris c’est que même si tous ces noms peuvent paraitre disparates, il y a un point commun à tous ces artistes c’est l’amour de la musique. La volonté aussi de faire passer des messages. De faire de chaque moment, chaque prise de parole un moment important. Un immense respect du public aussi, avec l’idée de se prendre très au sérieux sans se prendre très au sérieux !

3. A quel moment se déclenche pour toi la volonté de chanter en plus de faire de la musique ?

Quand je me suis permis de le faire en fait. J’avais fait quelques choeurs pour les artistes que j’accompagnais, mais je n’avais pas trouvé ma voie. En commençant à produire des chansons dont je ne savais pas quelles seraient leurs destinations, j’ai commencé à trouver ma propre voix avec un « x » cette fois.

Finalement c’est assez récent, je dirais il y a 4 ans quand le projet de UssaR est né. C’était assez évident avec les premières chansons notamment « 6 milliards ». Il y a une signature vocale propre qui est née.

4.

Comment tu qualifierais ce nouvel album par rapport à ton précédent EP ?

Ce qui est sûr c’est que je voulais faire mieux et aller plus loin dans les titres. J’ai pu me permettre des choses que je n’avais pas fait précédemment, comme faire appel à un véritable orchestre à cordes sur l’entièreté de l’album. C’était un énorme kif ça. Aussi je voulais aller vers quelque chose de plus lumineux avec cet album. Même si la mélancolie ça peut être un petit cocon aussi.

5. Tu fais de la boxe. Quelles similitudes on peut trouver entre un ring et la scène ?

Il y a plein de similitudes. Déjà il y a un véritable ancrage au sol et d’équilibre. Quelque chose de très terrien en fait. C’est aussi un amour de la confrontation. Et la confrontation n’est pas la violence. Accepter de recevoir des coups et d’en donner. La boxe est une école et le public c’est pareil, il faut savoir quand on peut le bousculer ou pas.

