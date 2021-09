UssaR : l’interview découverte à l’occasion des nuits d’Istres !

Á l’occasion des Nuits d’Istres, qui se sont déroulées du 5 au 9 juillet, nous avons pu rencontrer UssaR, artiste faisant la première partie de la soirée. Interview découverte, elle fut l’occasion d’arpenter les coulisses d’une belle sensibilité. Artiste touchant et très prometteur, c’est le coup de projecteur aficia !

Étendues à un univers assez sombre, assez cosy, assez intimiste. Son but est de transporter les gens pendant une heure. De parler de choses qui sont parfois tristes, mais de le faire ensemble, dans une mélancolie douce et transportante.

Voix feutrée, voluptueuse, intimiste. Voila le bel univers d’UssaR, que nous avons rencontré au festival des Nuits d’Istres en juillet dernier. Première partie de Grand Corps Malade, ce musicien poète est venu défendre les notes de ses deux derniers projets, UssaR et Etendues.

Passionné de musique depuis ses quinze ans, enchaînant les métiers d’ombre autour du clavier et de la machinerie, c’est en 2020 que le musicien décide de donner notes aux mots de son carnet. À mi-chemin entre électronique et abstract hip-hop, UssaR s’illustre dans un somptueux costume de brume. Entre message de vie et poésie rêveuse, l’artiste propose une expérience où les sentiments sont au centre de l’évasion.

Lors de son live, il percute, virevolte, et transcende la scène depuis son clavier rouge. La connexion public est progressive, mais inévitable au fur et à mesure que les titres s’enchainent durant vingt-cinq minutes de partage.

Âmes écorchées, cœurs endoloris, aficia vous fait une promesse, cette musique est faîte pour vous…

UssaR l’interview découverte aficia :