Liv Del Estal en interview ‘Flash’ : “Je vais vers un album plus électronique”

De passage à la Cigale en première partie, Liv Del Estal s’est confiée à aficia sur son parcours et ses projets musicaux. Découvrez son interview !

L’histoire est belle pour Liv Del Estal. Propulsée sur le devant de la scène grâce au télécrochet ‘The Voice’, l’artiste façonne un univers artistique aérien et aux multiples influences, gorgé de ses racines hispanophones. Auteure-compositrice et interprète, elle s’illustre également sur le petit écran et le public a notamment pu la retrouver dans la série ‘Validé’ de Franck Gastambide. Côté chanson, après avoir dévoilé deux EP respectivement intitulés Ma vie en vrac et Encore, l’artiste peaufine actuellement un premier disque voulu plus électro.

Nous l’avons rencontré dans les coulisses de la Cigale, alors qu’elle s’apprêtait à monter sur scène pour assurer la première partie du concert de Maxence. Découvrez ses confidences !

Liv Del Estal, l’interview vidéo