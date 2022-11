Maxence secoue la Cigale

Afin de présenter son premier disque, Maxence avait donné rendez-vous au public à la Cigale, le 5 novembre 2022. aficia était dans la salle.

Repéré sur la toile il y a déjà près de 10 ans de cela, Maxence jongle avec les mots avec une aisance déconcertante, non sans humour. Et c’est justement dans un registre humoristique que le jeune homme avait fait ses premiers pas sur le devant de la scène en publiant des reprises et des compositions originales décalées sur la plateforme YouTube. Le grand public le découvrira par ailleurs, en 2017, dans l’émission La France a un incroyable talent où sa prestation volontairement sabotée du tube “Hello” d’Adèle sera remarquée. Elle lui permettra ainsi d’enregistrer des vidéos aux côtés de Squeezie et Mcfly et Carlito.

Mais Maxence n’est pas qu’un trublion. Artiste aux multiples facettes s’affranchissant des codes, il est un conteur des émotions comme en témoigne notamment le poignant “Poids lourd”, extrait de son premier opus intitulé Tout est trop beau. Et près d’un an après la parution de ce projet extrêmement riche, le chanteur foulait la mythique scène parisienne de la Cigale pour des retrouvailles festives avec le public. aficia revient sur ce concert déjanté !

Le goût d’une fête entre amis

La Cigale affichait sold-out pour la venue de Maxence. Ce sont donc près de 1500 âmes bouillonnantes qui déambulaient sur les parterres de la salle, à l’écoute d’une voix off présentant avec fantaisie l’artiste à la façon d’un objet de télé-achat. Nous nous apprêtons à accueillir le “digne héritier de la pop à la française” qui apparaît donc sur scène, comme par surprise, vêtu d’une cape royale. Cette ouverture désopilante et peu conventionnelle plante d’emblée le décor d’un concert d’une grande convivialité. Cela se confirmera tout au long d’un show débordant d’énergie d’1h45 qui mêlera brillamment les moments de rire, d’émotion et de partage.

Non sans une émotion palpable, Maxence offre des versions électrisantes de ses chansons reprises en chœur par une salle conquise. Les pistes “Cosmonaute”, “Banquise”, “Parfum d’été” ou encore “Sur mon scootz”, toutes extraites de son premier opus, se révèlent imparables sur scène. Au cours du concert, la salle recevra également un petit livret papier intitulé La gazette du sorcier. Sur celui-ci sont inscrites les paroles en onomatopées du titre “Paix dans le monde”. C’est en arborant une cape violette que Maxence regagne la scène pour chanter ce mantra fédérateur, véritable ode à la légèreté.

Un concert truffé de surprises

La Cigale prend alors des allures de discothèque avec l’enivrant “Flûtiste”. Vivant un rêve éveillé, Maxence profitera de cette complicité avec le public pour raconter des anecdotes, jusqu’à se se jeter dans la fosse, paré au préalable d’équipements de protection. Quelques moments d’émotion ponctueront le concert, comme lorsque l’artiste entonne “Poids lourd” ou “Le même chagrin”, un vibrant hommage aux âmes innocentes. Maxence excelle également dans les réadaptations de chansons connues. Il livrera ainsi une version piano/voix en français du célèbre “The Scientist” de Coldplay, nous fera danser au son de “Take On Me” d’A-Ha et accordera la boule à facettes à son interprétation touchante de “Tu le regardes”. Une cover en français de “That Look You Give That Guy” du groupe Eels. Finalement, le concert s’achèvera avec une surprise de taille puisque l’artiste interprétera la chanson inédite aérienne et résolument positive “Je t’ai trouvé”.