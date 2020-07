LXO en interview : “On n’est pas juste une collab’ entre un DJ et un chanteur”

À l’occasion de la création du groupe et du lancement du premier single “Touch”, nous avons posé toutes nos questions à LXO. Interview à regarder sur aficia !

Fort de leurs expériences respectives, Lude et Otta s’associent et créent le groupe LXO (pour Lude et Otta). Un premier single et un premier clip est né : “Touch”. Le succès est déjà au rendez-vous puisqu’il avoisine les 100.000 lectures sur YouTube. Un très joli score pour des artistes indépendants dans le milieu de l’électro-pop !

LXO vous raconte l’histoire de leur rencontre, de leur alchimie, de l’image qu’ils veulent transmettre, la possibilité de publier tout un album, et de musique…