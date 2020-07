LXO : le nouveau projet ambition de Lude et Otta !

Lude et Otta lancent le projet LXO et un premier clip vient de paraître. Découvrez “Touch” sur aficia !

LXO c’est l’histoire de deux amis qui ont pour noms de scènes respectifs Lude et Otta, avec une belle carrière pour l’un comme pour l’autre.

Mais parallèlement à leur projet solo, les deux artistes ont planché sur un nouveau projet : LXO (pour Lude x Otta).

Influencé par The Weeknd

Lude, portant toujours ses petites lunettes rondes qui le caractérise si bien, confirme sa personnalité de producteur avec un univers moderne et même sexy. Il s’aventure dans de nouveaux territoires, peut-être plus pop et alliant ses influences 80’s tout en gardant sa patte. Celle d’un guitariste accompli et d’un chef d’orchestre maîtrisant sa partition.

Parmi les influences du projet LXO, il y a une évidence : The Weeknd. Un influence clairement assumé comme le duo le confirmera dans une interview à paraître la semaine prochaine sur aficia. Mais tout ceci ne serait rien sans la puissance et l’élégance de la voix groovy d’Otta. C’est planant, prenant, et visuellement ça claque ! Le message : “N’ayez pas peur, nous sommes au-dessus des mortels”. Belle route à LXO !

Découvrez le clip de “Touch” de LXO :