C’est au Jardin Sonore (Vitrolles – 13) que nous avons rencontré Magenta, le groupe pop-électro qui a retourné quelques festivals cet été. C’est à découvrir sur aficia !

Magenta et aficia, c’est une longue histoire d’amour. Ils ont d’ailleurs déjà eu l’occasion de prendre la parole sur nos pages. C’était il y a deux ans, alors que le groupe venait de se créer ! Depuis, un premier album baptisé Monogramme est sorti (2020) puis un EP Un peu d’amour fraîchement dévoilé. Outre ces sorties, il faut savoir que Magenta, c’est tout un concept, et sur scène, ça déboîte ! Le groupe a une nouvelle fois la parole sur aficia, avec une grosse dose d’humour et en vidéo s’il-vous-plaît !

Découvrez son interview sur aficia :