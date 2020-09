5 questions à Mosimann : “Grand Corps Malade et moi avons pris des risques”

À l’occasion de la publication de l’album Mesdames de Grand Corps Malade, aficia a posé 5 questions à son réalisateur et compositeur : Mosimann.

Vendredi 11 septembre, jour de publication de l’album Mesdames, le nouvel album de Grand Corps Malade. Un album événement où l’artiste convie des femmes de talents, parmi elles, Louane ou encore Véronique Sanson, où il leur dédie finalement ce disque.

Mais ce que peu de personnes savent, c’est que ces belles histoires et ce slam toujours aussi poétique sont mis en musique par une production soignée aux petits oignons que l’on doit à Mosimann. Autrement dit, “Mais je t’aime” avec Camille Lellouche, “Mesdames” ou encore “Pendant 24H” avec Suzane, c’est lui. Confidences d’un artiste bourré de talents et dont on ne parle pas assez !

5 Questions à Mosimann…

Comment est-ce qu’on se sent le jour de la sortie d’un album où on a le poste de réalisateur et de compositeur, d’un album qui n’est pas le sien, mais qui nous est tout aussi cher ?

C’est une sacrée pression mais moins que si c’était mon projet d’interprète. Je suis excité plus que stressé. Cela a été une super expérience, travailler avec Grand Corps Malade était un rêve, j’ai eu la chance de le réaliser et je pense qu’on est tous les deux très fiers de cette collaboration. J’ai vraiment hâte de voir ce qu’en pense le public, on a pris des risques artistiquement.

Après avoir passé autant de temps en studio avec Grand Corps Malade, comment définis-tu ta relation avec lui ?

J’étais impressionné au début, intimidé. Et au fur et à mesure, c’est devenu un vrai partenaire de travail, c’est quelqu’un de vraiment bienveillant, respectueux, gentil et surtout drôle ! On a le même humour, je pense que ça nous a vite rapprochés.

VIDÉO : At Home avec Mosimann…

Si tu ne devais garder qu’un titre de Mesdames, le morceaux dont tu es le plus fier ?

Difficile à dire ! J’ai adoré composer tous les titres. Si je dois choisir il est vrai que j’étais ému de pouvoir travailler avec Véronique Sanson sur “Une sœur”. Encore un rêve de gosse qui se réalise, c’était très intense en studio. J’ai aussi adoré travailler sur le titre « Je ne serai que de trop » avec cette nouvelle artiste Amuse Bouche dont le mystère est encore entier. Elle m’avait envoyé sa maquette, j’ai adoré le concept et je l’ai proposé à Fabien qui a eu un coup de cœur sur le titre.

Un secret à nous dévoiler concernant ta collaboration sur l’album Mesdames ?

Peut-être que certains l’ont déjà remarqué, Fabien (le vrai prénom de Grand Corps Malade, NDLR) avait beaucoup apprécié l’introduction de mon EP Outside The Box, je m’en suis donc largement inspiré pour composer “Mesdames”. 😉

FOCUS : une semaine en compagnie de Mosimann…

Qu’as-tu appris sur toi-même durant cette étroite collaboration ?

J’ai appris qu’avoir du temps de studio était bénéfique ! En effet, pendant des années, en tournée toute l’année, je ne prenais pas le temps d’aller en studio. Avec cette crise sanitaire qui m’a empêché de tourner, j’ai pu travailler comme je ne l’ai jamais fait jusqu’ici en studio et m’épanouir totalement dans ce rôle de compositeur et de réalisateur. Je ne lâcherai jamais mon propre projet, j’ai toujours un 2ème EP qui arrive le 8 janvier prochain, mais j’ai aussi plein de nouvelles collaborations, comme celles avec Grand Corps Malade, qui arrivent.