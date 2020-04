Nuancial en interview : “’Avoir son propre style est une force”

Rencontre et découverte avec le groupe Nuancial qui débarque dans notre radar musical. Une pop symphonique à découvrir sur aficia.

La curiosité est un très joli défaut, surtout dans le domaine de la musique. Alors, forcément, quand on tombe sur une formation ‘Made in France’ qui souhaite proposer de la Pop Symphonique, notre curiosité s’enflamme.

Cette formation c’est Nuancial. Une formation de 5 talents qui travaillent ensemble depuis maintenant 8 ans. Il reste du chemin à faire pour Nuancial, proposant aujourd’hui au public son titre “Consequences”.

Mais la troupe a une véritable soif de scène, de musique, de partage et semble réellement avoir la tête sur les épaules. Nuancial, après nous avoir partagé sa playlist du moment, joue le jeu de l’interview…

Nuancial : l’interview…

Pour commencer, comment présenter simplement Nuancial au public et à nos lecteurs ?

Nous sommes un groupe de musique Pop Symphonique. De la pop, accompagnée d’un orchestre pour sublimer les mélodies. Cela fait maintenant 8 ans que nous jouons ensemble, autant en composant nos propres morceaux qu’en faisant des covers, toujours en gardant à l’esprit cet univers très orchestral et symphonique.

Vous êtes une formation atypique dans le paysage musical. Une formation ‘Pop Symphonique’… Comment vous définiriez cette formation ?

L’idée de la Pop Symphonique est venu du fait qu’Anthony (le chanteur) et Jessy (le trompettiste) ont joué 10 ans dans un orchestre. À la création du groupe, on jouait du pop-rock. Mais les sonorités symphoniques de l’orchestre nous manquaient énormément. On a donc eu l’idée de mixer les deux univers, et là ce fut un coup de foudre : les violons et les cuivres apportaient une dimension très « dramatique » à nos musiques… Ce que nous avons absolument adoré !

C’est donc à l’unanimité que nous avons fait le choix de définir notre musique comme étant de la Pop Symphonique.

« Consequences » est notre 4e composition.

Elle raconte l’histoire d’une personne qui n’a fait que les mauvais choix dans sa vie et qui le paie très cher à présent. Nuancial

Au-delà de cette formation, vous êtes l’alliance de 5 talents. Comment est née cette rencontre artistique ?

Anthony et Thomas (le guitariste) se sont rencontré au lycée, en 2012. Rapidement ils forment le groupe et recrutent les 3 autres : Quentin à la batterie, rencontré sur internet,

Bastien à la basse, qui est le petit frère de Thomas, et Jessy à la trompette, qui est le petit frère du chanteur. Au final c’est un groupe familial et c’est sans doute pour cela que nous sommes autant en accord depuis le début.

Vous êtes actuellement dans l’actualité avec le titre « Consequences » qui présente votre univers. Comment vous définiriez ce titre et que représente-t-il pour vous ?

Bien que ce ne soit pas la première chanson que nous avons composé, ce fut immédiatement notre préférée, et de loin. Ce sentiment fut confirmé quand nous l’avons joué pour la première fois sur scène et que le public fut très réceptif. Il était donc logique que nous la présentions comme première composition originale.

Vous avez fait le choix de chanter en anglais. Pourquoi ? Et le public aura-t-il le loisir de vous entendre en français ?

Nous avons fait le choix de chanter en anglais car la majorité de nos influences sont des groupes et chanteurs internationaux. Nous avons conscience qu’en France c’est un réel frein mais nous voulions dans un premier temps rester cohérent avec nous même.

Il nous tenait donc à coeur que la première chanson que notre petite audience écouterait serait en anglais. En revanche, notre répertoire dispose bien sûr de chansons françaises et elles représentent notre prochaine étape : la sortie de notre second clip.

Votre style étant atypique, et sur un marché de la musique surchargé, comment vous comptez vous démarquer et surtout attirer les auditeurs à vous découvrir ?

Bien qu’avoir son propre style est une force, nous avons bien conscience que cela peut également être un point faible et surtout une difficulté supplémentaire pour se faire une place dans le marché actuel.

J’en parlais à l’instant, la prochaine musique que nous allons sortir : nous l’avons composé en gardant à l’esprit que nous voulions quelque chose de très moderne, mainstream, tout en gardant bien évidemment le côté symphonique. De cette façon, nous espérons attirer davantage d’auditeurs tout en restant fidèle à nous même.

Beaucoup de diversité.

Des morceaux forts, énergiques, des balades.

La majorité des textes seront en français mais on y trouvera également de l’anglais. Nuancial

Au-delà de la simple question de se faire écouter, votre formation est idéalement taillée pour la scène. C’est un élément important pour vous le live ?

Absolument. Le live représente une énorme partie dans notre groupe. C’est d’ailleurs grâce à ça que nous avons grandit en temps que musicien. On fait le plus de scènes possible pour le plaisir avant tout, mais également acquérir de la confiance en nous, de l’expérience musicale… Nous avons récemment participé au concours Emergenza où nous sommes arrivés jusqu’en demi-finale. Une bonne récompense pour nous 5 et qui représente l’aboutissement du travail fourni.

Au niveau de la création… Comment ça marche quand il y a 5 talents ? Chacun d’entre vous y apporte sa touche ?

Anthony (le chanteur) est l’auteur et compositeur du groupe. Il compose seul les morceaux puis les présentes aux autres membres. Puis en les jouant en répète chacun y apporte sa petite touche personnelle.

Un univers musical et une couleur artistique est souvent le résultat d’influences… Quels sont les artistes qui vous influences dans votre travail ?

Nos influences sont principalement Evanescence et Muse. Evanescence car on retrouve ce côté très symphonique qu’on aime tant. Ensuite des artistes beaucoup plus moderne, dernièrement nous avons beaucoup aimé Angèle et le duo Slimane et Vitaa.

Avec la présentation de « Consequences » vous faite également l’annonce d’un premier album. Le public doit s’attendre à quoi pour ce premier opus ?

Beaucoup de diversité. Des morceaux forts, énergiques, des balades. La majorité des textes seront en français mais on y trouvera également de l’anglais.

Si vous deviez donner envie au public de vous écouter avec seulement trois mots…

Mélodieux, émotions et puissant !

Pour terminer notre rencontre. aficia aime être précurseur de talent… Si vous aviez un nouveau talent à faire découvrir ?

Lors du concours Emergenza, nous avons fait la rencontre d’une chanteuse du nom de YellowSub qui nous avait baladé avec sa musique planante, composé de nappes et de basses profondes.