Nuancial : sa playlist exclusive avec Muse, Angèle, Billie Eilish…

En exclusivité pour aficia, Nuancial livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Voilà une découverte et un souffle nouveau dans le paysage musical français. Cette découverte c’est Nuancial, une formation atypique qui nous propose une pop symphonique.

Étrange ? Oui, sans aucun doute… Mais le titre “Consequences” devrait sans doute vous donner envie d’en apprendre un peu plus sur le groupe, tout comme nous. Et c’est bien pour cela que nous avons invité Nuancial à répondre à quelques questions.

Nuancial : d’Evanescence à Billie Eilish…

Mais avant de découvrir l’interview de Nuancial, on vous propose de plonger dans son univers musical, ses inspirations du moment. Découvrir l’univers d’un artiste en écoutant ce qui se cache dans sa playlist du moment, tout simplement.

Et Nuancial semble aimer faire le grand écart ! On passe de “Bring me to Life” d’Evanescence à un titre de Muse avant d’inviter le groupe mythique Queen qui laisse ensuite place à ‘Tout oublier” d’Angèle. La conclusion de cette playlist sera pour Billie Eilish avec l’incontournable “Bad Guy”.