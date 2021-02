C’est avec plaisir que l’on invite Sauvane sur nos pages afin de mieux la connaître… Une interview à déguster sans modération.

Sauvane a eu l’occasion d’être remarqué par la rédaction avec son titre “Moonlight” avant qu’elle ne vienne se présenter au public en participant à notre session des ‘aficia music talent’ du mois de décembre 2020.

Pour cette petite compétition, Sauvane avait fait le choix de proposer le titre “Un beau jour”, une production originale qui lui avait permis de terminer à la troisième place. Mais aficia, de nature curieuse, a voulu en savoir plus sur l’artiste… C’est donc avec plaisir que nous recevons aujourd’hui Sauvane afin qu’elle nous présente son univers, son actualité et ses projets !

Sauvane : l’interview !

Comment te présenter en quelques mots au public qui ne te connaît pas encore ?

Auteure, compositrice et réalisatrice de films, mon projet Sauvane, c’est des compos pop teintées d’électro noire envoûtante, inspirées par les paysages fantastiques et les rêves qui viennent perturber mes nuits.

Tu as eu l’occasion de participer au concours Aficia Music Talent, ça représente quoi pour toi ce genre de tremplin ?

C’est toujours super de pouvoir partager sa musique !

Comment as-tu fait le choix du titre pour ce tremplin ?

Je pensais qu’il fallait créer un morceau spécialement pour le concours, donc j’ai composé quelque chose à la guitare et j’ai été inspirée par le thème de l’amour, plus particulièrement le désamour que l’on peut avoir pour son corps. J’ai écrit selon le point de vue d’un miroir qui, chaque jour, voit quelqu’un se déplaire lorsqu’il se regarde à travers lui.

Même si tu n’as pas eu l’occasion de remporter cette session du Aficia Music Talent, tu penses que c’est une expérience qui t’apporte quelque chose ?

Oui, ça fait toujours chaud au cœur de voir que les gens sont prêts à voter plusieurs fois pour soutenir mon projet. C’est très motivant.

Parlons un peu plus de toi… Comment te décrire en trois mots ?

Une grande rêveuse, passionnée et dramatique. Je pense que c’est le mélange des trois qui me donne envie de composer tous les jours.

C’est quoi ton actualité du moment ?

Un nouvel EP arrive très bientôt, un des titres “Remember” sort le 12 février avec le collectif Belles Choses musique. C’est une ballade romantique nocturne et électrisante dans laquelle la mélancolie me poursuit toujours…

Il y a des choses à venir de ton côté ? Tes projets, tes envies pour les mois à venir…

Des tournages de clips pour pour mes prochains morceaux, aller en Ukraine enregistrer un nouveau featuring… en espérant que la crise sanitaire actuelle ne repoussent pas encore tout.

L’industrie musicale est bousculée avec la crise sanitaire mondiale. Pour beaucoup d’artistes c’est aussi l’occasion de se recentrer et d’offrir de nouvelles productions, de nouveaux projets. Comment vis-tu cette période ?

En parlant du loup… Période compliquée par rapport aux tournages qui ont été décalés, mais après il y a des avantages pour composer, j’ai eu plus de temps pour moi et pour peaufiner mon live. J’ai aussi fait pas mal de covers pendant les confinements partagés par la marque The Kooples.

La question que l’on ne t’as jamais posée en interview et que tu aimerais bien que l’on te pose ?

Est-ce que tu veux un tiramisu ? Volontiers 😂

Pour finir, aficia aime mettre en avant les nouveaux talents, découvrir les artistes de demain. Si tu dois conseiller à nos lecteurs un artiste à découvrir, ça serait qui ?

Nuit Oceān ! On a sorti un featuring “Only Love We Had” il y a quelque mois, très sombre, très pur comme j’aime et la plupart de ses morceaux sont comme ça.

SAUVANE : SA PLAYLIST EXCLUSIVE POUR AFICIA Également disponible sur Deezer, Spotify et SoundCloud !