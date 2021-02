C’est avec plaisir que l’on invite Thomas CVD sur nos pages afin de mieux le connaître… Une interview à déguster sans modération.

Thomas CVD a eu l’occasion d’être remarqué par la rédaction avec ses titres “Peter Pan” et “Peine de mort” avant qu’il ne vienne se présenter au public en participant à notre session des ‘aficia music talent’ du mois de décembre 2020.

Pour cette petite compétition, Thomas CVD avait fait le choix de proposer le titre “À l’arsenic”, une production originale qui lui avait permis de terminer à la neuvième place. Mais aficia, de nature curieuse, a voulu en savoir plus sur l’artiste… C’est donc avec plaisir que nous recevons aujourd’hui Thomas CVD afin qu’il nous présente son univers, son actualité et ses projets !

Thomas CVD : l’interview !

Comment te présenter en quelques mots au public qui ne te connaît pas encore ?

Moi c’est Thomas CVD et je suis rappeur indépendant. J’écris, j’enregistre, mixe et masterise mes chansons en totale autoproduction dans ma chambre qui me sert de studio. Dans mes morceaux, j’invite mon public dans l’univers sombre et mélancolique d’un jeune d’une vingtaine d’années déchiré par ses doutes, craintes et tourments.

Tu as eu l’occasion de participer au concours Aficia Music Talent, ça représente quoi pour toi ce genre de tremplin ?

C’était la première fois que je participais à un tel concours et j’ai trouvé ça bien sympa. Ça m’a donné la chance de découvrir des artistes talentueux et ça a permis à mon travail d’être découvert par de nouveaux auditeurs. Tout bénef !

Comment as-tu fait le choix du titre pour ce tremplin ?

J’ai sorti il y a quelques mois ma chanson “À l’arsenic” et je me suis dit qu’elle pouvait bien matcher avec le thème de ce tremplin qui était ‘L’amour’. J’ai longtemps hésité entre présenter ce titre ou un autre encore plus récent traitant du même sujet (“Dans ton regard”), mais j’ai jugé que ce dernier était moins adapté à un format de type freestyle.

Même si tu n’as pas eu l’occasion de remporter cette session du Aficia Music Talent, tu penses que c’est une expérience qui t’apporte quelque chose ?

Bien sûr. Ce sera le cas à chaque fois que mon travail réussira à interpeller ne serai ce qu’une seule nouvelle personne. L’audience, le public, ça représente tout pour un artiste. Chaque auditeur vaut de l’or et je bosse super dur pour ne jamais décevoir les miens. Un grand merci à aficia. pour l’exposition que vous m’avez donné ces dernières semaines.

Parlons un peu plus de toi… Comment te décrire en trois mots ?

Détermination… Détermination… Et détermination 💪

C’est quoi ton actualité du moment ?

Ça fait bientôt 4 mois que je prépare le tournage d’un clip au sommet des Alpes Suisses avec des amis vidéastes. On est censé shooter dans 1 mois mais ça s’annonce très compliqué. Étant basé à Londres, j’ai énormément de restrictions de voyage à cause de la crise sanitaire. Dans tous les cas, que ce projet sorte dans 2 ou 5 mois, ce sera de loin mon court métrage le plus ambitieux.

Il y a des choses à venir de ton côté ? Tes projets, tes envies pour les mois à venir…

Indépendamment du clip, je travaille tous les jours sur mon nouvel EP dont le titre n’a pas encore été communiqué. Je me suis donné comme défi de le sortir en automne prochain, et je pense qu’il sera terminé d’ici le mois de juillet. Je me mets énormément de pression pour que ce soit le meilleur opus que je n’ai jamais sorti, et je vous garantis que ce sera le cas.

L’industrie musicale est bousculée avec la crise sanitaire mondiale. Pour beaucoup d’artistes c’est aussi l’occasion de se recentrer et d’offrir de nouvelles productions, de nouveaux projets. Comment vis-tu cette période ?

C’est vrai que c’est une période assez compliquée. Ce que je préfère le plus dans la musique c’est être sur scène, être en phase avec le public, faire péter les décibels dans la salle… J’essaie d’utiliser au mieux cette situation délicate pour travailler sur de nouveaux projets et faire croitre la fan base actuelle. Depuis mon dernier show il y a tout juste un an j’ai gagné plus de 150.000 vues sur YouTube donc je suis plutôt satisfait.

La question que l’on ne t’as jamais posée en interview et que tu aimerais bien que l’on te pose ?

Ta citation de film préférée ?

‘The world chico, and everything in it‘ de Scarface

Pour finir, aficia aime mettre en avant les nouveaux talents, découvrir les artistes de demain. Si tu dois conseiller à nos lecteurs un artiste à découvrir, ça serait qui ?

Si vous vous demandez ce que donnerait un mélange original de pop et de hip-hop, je vous conseille d’aller jeter un œil sur le travail de mes frérots Vince et Arthur formant le duo Y note music. Ils sont vraiment trop chauds. Leurs chansons ont déjà été écoutées plusieurs centaines de milliers de fois et les voir sur scène c’est juste un régal !