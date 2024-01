“Bravo”: Barbara Pravi livre une ode à la confiance en soi

“Bravo” c’est le nouveau morceau de Barbara Pravi. Avec ce titre, la chanteuse insiste sur la notion de confiance en soi, et c’est à découvrir sur aficia !

Barbara Pravi, vous la connaissez peut-être déjà ? Ou son nom vous dit quelque chose ? C’est bien possible puisqu’elle a représenté la France à l’Eurovision 2021 avec sa chanson “Voilà” qui est issue de son premier album On n’enferme pas les oiseaux. “Voilà”, c’est aujourd’hui plus de 180 millions de streams !

En France et à l’international, la jeune chanteuse a su s’imposer. Elle a d’ailleurs été sacrée Révélation féminine de l’année aux Victoires de la Musique 2022. Après une grande tournée en France et dans le monde, c’est avec le morceau énergique “Bravo” qu’elle revient, un hymne à la confiance en soi. Barbara Pravi nous invite à croire en nous et à ne surtout pas attendre d’exister au travers du regard des autres !

“On ne se le dit jamais assez parce qu’on attend des autres qu’ils nous disent qui l’on est” Bravo – Barbara Pravi

Il y aura toujours des personnes pour s’opposer à nos choix et nous mettre des bâtons dans les roues. C’est pour cette raison que l’artiste nous pousse à faire ce que l’on veut et à être qui l’on veut. Et ce malgré les échecs et les erreurs car, après tout, personne n’est parfait et c’est aussi cela qui fait notre beauté !

“Oui ça fait partie de la danse de se faire marcher sur les pieds” Bravo – Barbara Pravi

Finalement, qui nous connait réellement à part nous-même ? Qui connait vraiment nos envies et nos besoins ? Alors il est tant d’écouter les conseils de Barbara et de se faire confiance, de faire nos propres choix.

Ce morceau pop-rock s’accompagne d’un clip rempli d’énergie. Barbara y est entouré de ses musiciens, sous des lumières électrisantes !

Vous pourrez retrouver Barbara Pravi à la cigale le 7,8 et 9 novembre 2024.

Découvrez le clip “Bravo” de Barbara Pravi :