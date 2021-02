Clip “Voilà” : Barbara Pravi incarne la France pour l’Eurovision

Barbara Pravi livre aujourd’hui le clip qui habille le titre “Voilà” qui doit porter les couleurs de la France au Concours Eurovision de la Chanson à Rotterdam en mai prochain. Un réalisation soignée à découvrir sur aficia.

C’est elle, Barbara Pravi, qui aura l’honneur et la lourde charge de représenter la France au Concours Eurovision de la Chanson qui se déroulera à Rotterdam du 18 au 22 mai prochain. En effet, c’est suite aux votes du public français et au jury de professionnels présidé par Amir lors de l’émission ‘Eurovision France : c’est vous qui décidez’ que le choix de notre candidat a été fait…

Mais Barbara Pravi, avec le titre “Voilà”, a-t-elle réellement ses chances lors de ce grand concours international ? aficia tente de vous répondre !

Mais qui est Barbara Pravi ?

Barbara Pravi – © Alexia ABAKAR

Barbara Pravi est une véritable artiste, loin d’être novice. Elle interprète “On m’appelle Heidi”, la version française du générique du film ‘Heidi’ puis intègre la comédie musicale ‘Un été 44‘. Elle parcours toute la France pour faire les premières parties de Florent Pagny étant dans la même écurie que lui (Capitol Music France).

Il y a un premier EP qui voit le jour en 2018, incluant le premier single “Pas grandir” que nous vous faisions alors découvrir il y a quatre ans, ainsi qu’un tendre duo avec Calum Scott sur “You are the Reason (L’automne avant l’heure)”. Puis un second EP, deux ans plus tard, intitulé Reviens pour l’hiver.

Barbara Pravi écrit également pour les autres (Yannick Noah, Julie Zenatti…) et signe le titre “J’imagine” pour Valentina pour le concours de l’Eurovision Junior qui nous permet de gager l’édition 2020 du concours…

À côté de cela, Barbara Pravi est très impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, comme avec cette revisite d’un titre d’OrelSan, “Notes pour plus tard” qui cumule près de 4 millions de vues sur YouTube. Donc oui, Barbara Pravi a de la bouteille !

Pourquoi devons-nous croire en elle ?

Barbara Pravi – © Alexia ABAKAR

“C’est plat”, “c’est pas une chanson pour l’Eurovision”, “c’est une pâle copie d’Edith Piaf et de Brel”… voilà le genre de commentaires que nous pouvons lire sur les réseaux sociaux à l’heure ou la magie d’Internet permet à chacun d’être spécialiste dans un domaine qui ne lui appartient pas et ou l’anonymat permet de donner son avis sans fondement et parfois même avec une bonne dose de haine. Et pourtant…

Et pourtant Barbara Pravi risque bien de surprendre son petit monde et de séduire les plus de 182 millions de téléspectateurs qui se donnent déjà rendez-vous pour suivre la prochaine édition du Concours Eurovision de la Chanson. Et pourquoi pas, après notre dernière victoire en 1977 avec Marie Myriam et le titre “L’Oiseau et l’Enfant”, nous ramener le micro de cristal à la maison.

Pourquoi a-t-elle ses chances ? Car elle incarne tout ce que la France fait de mieux. Lorsque l’on parle de la France au niveau culturel, c’est Paris, c’est Edith Piaf, c’est la chanson française, c’est l’élégance, c’est la finesse, c’est l’amour… Barbara Pravi est tout ça à la fois.

Lors de la sélection pour élire le candidat français pour l’Eurovision, l’artiste sortait inévitablement du lot avec sa chanson introspective et puissante. Elle a alors offerte une prestation captivante, aussi bien vocalement que scéniquement.

Images d’époque et modernité…

Pour couronner le tout, Barbara Pravi vient tout juste de dévoiler les images de “Voilà” qui ont été tournées “vers Provins, au musée du chemin de fer (l’ajecta) qui possède une collection gigantesque de locomotives et de wagons”, nous confie le réalisateur du clip, Zenzel. Ce dernier était déjà derrière la caméra pour les clips “Reviens pour l’hiver” ou “Chair”.

Découvrez le clip de “Voilà” de Barbara Pravi :

À la fois sombre, classique et très vintage, le clip est à l’image de Barbara Pravi : authentique et sans artifices. “Le décor et le stylisme, nous ramènent dans le passé. La lumière, la danse ou encore le grand angle, nous ramènent à la modernité” nous explique le réalisateur. Au fil des images qui s’intensifient, Barbara Pravi nous parle de sa solitude, de ses convictions, de son combat féministe et entre finalement dans “un tourbillon sans fin autour de Barbara où les danseurs passent comme des volets devant la caméra”. Barbara Pravi continue de se livrer comme elle l’a toujours fait et met toutes les chances de son côté.

Et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur Barbara Pravi, l’équipe d’aficia vous donne rendez-vous ce mercredi 10 février à 19h00. En effet, Barbara Pravi sera en direct dans notre émission ‘At Home’ diffusée sur YouTube, Facebook et aficia.