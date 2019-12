Ycare : en concert à Rillieux-la-Pape. De l’émotion et des rires !

Pour la dernière date de sa tournée, Ycare a fait escale à la MJC Ô Totem de Rilleux-la-Pape. Retour avec aficia sur un concert intense !

Vendredi soir, nous avions rendez-vous pour un très joli moment musical. Nous attendions le concert d’Ycare avec impatience et nous n’étions pas les seuls ! Arrivés plus d’une demi-heure avant l’ouverture des portes et déjà une bonne quarantaine de personnes s’étaient placées dans la file d’attente sans craindre la fraîcheur ambiante…

Dusk Totem en ouverture…

Une fois dans la salle, nous avons tranquillement attendu 20h et le passage sur scène du duo formé à la Réunion et révélé à Paris, Dusk Totem. Le temps de quelques titres, Fanny et Julien nous ont fait découvrir leur pop-folktronica et leur énergie. Leurs reprises de “Time After Time” et “J’aime regarder les filles” semblent avoir aidé les deux artistes parisiens à faire rentrer le public dans leur univers et à faire grimper la température de quelques degrés.

Dusk Totem – © Marie Guillot Farneti

L’envol d’Ycare

Quand Adieu je t’aime est sorti à l’automne 2018, on s’était dit qu’Ycare avait beaucoup de choses à raconter et à chanter. Un album dans lequel le chanteur a dévoilé ses fêlures et ses blessures mais par lequel il a aussi voulu insuffler une bonne dose d’espoir.

C’est ce qu’il a voulu transmettre depuis la scène de la MJC Ô Totem. Entrecoupant ses chansons de moments de rire, il a commencé son concert en interprétant des titres issus d’Adieu je t’aime. De son duo avec Hoshi (“À qui la faute”) à “Cette moitié de nous” en passant par “Je vais dormir” qu’il a déclaré chanter pour la “dernière fois”, le chanteur a partagé des moments de sa vie avec le public. L’un des moments forts de la soirée a été quand il est descendu dans la fosse pour se placer au centre du public afin de reprendre le refrain de “D’autres que nous (14 boulevard Saint-Michel)” avec tout le monde. Le concert a également été marqué par la déclaration d’amour d’Ycare à la chanson “Pour que tu m’aimes encore” de Céline Dion.

Ycare – © Marie Guillot Farneti

Ycare – © Marie Guillot Farneti

Ycare – © Marie Guillot Farneti

Connu pour être productif au niveau de l’écriture, l’artiste né au Sénégal n’a pu s’empêcher de nous offrir les inédits “Tatoué”, “A mi manera” et “Colette” qui a réussi à tirer quelques larmes aux plus costauds de la soirée. Alors que les deux premiers seront peut-être donnés, un jour, à d’autres interprètes, Ycare a rappelé ce travail pour les autres en chantant “Si jamais j’oublie” connu pour faire partie du répertoire de Zaz.

Pour faire plaisir aux spectateurs, Ycare a également fait un voyage dans le temps en chantant quelques-unes des chansons qui ont marqué sa carrière. C’est comme ça que le public a eu le bonheur de pouvoir entonner “Aubépine”, “Lap Dance”, “Alison” ou encore “Sors” qui a clôturé le concert. Une belle soirée qui s’est poursuivie par une rencontre dans le hall de la MJC. En toute simplicité, comme cet artiste au grand cœur !