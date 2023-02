Julien Granel en interview ‘Sans Filtre’ : “J’ai réalisé l’album de rêve de mes 14 ans”

Julien Granel, comme son nom d’album l’indique, c’est un peu une bombe de Cooleur ! C’est à l’occasion de son passage en concert à Nantes, qu’aficia lui a posé quelques questions…

Comparable à la fois à une pile électrique et à un rayon de soleil, l’artiste ne manque assurément pas d’énergie pour transmettre sa musique au public.

Suite à un premier EP nommé Bagarre Bagarre, avec un aspect très immersif dans son univers, Julien a récemment libéré son tout premier album, Cooleur.

Cassant les codes en cherchant à s’amuser, et mélangeant tout un tas d’univers qu’on aurait eu du mal à imaginer s’imbriquer initialement, Julien Granel a su créer sa patte bien à lui.

Sa personnalité attachante, ses sons dansants, et son univers coloré semblent créer un joli match, avec une nouvelle génération connectée, en quête d’authenticité.

Julien Granel : l’interview sans filtre !

L’occasion de parler de ses nouveaux projets, de l’importance de la Pop Culture pour nourrir ses ambitions ou encore de découvrir les coulisses d’une tournée des Zéniths…

Quand on commence à découvrir ton univers, on remarque très vite une pâte singulière ; D’où est-ce que tu tiens tes inspirations pour créer ce beau monde artistique ?

Mes inspirations sont très variées, elles viennent en partie de la musique Club, que j’ai découverte assez tôt à l’âge de 10/11 ans. Je pense notamment à l’album Discovery des Daft Punk, avec une vraie tarte de violence et de production !

Ça passe aussi par des choses très Pop, j’ai beaucoup écouté les Beatles, Bowie et tout… J’ai aussi des influences très funks et discos qui s’entendent pas mal sur cet album. C’est un mélange de tout ça.

Je pense que le point commun c’est le côté un peu psychédélique / coloré et le mélange de grooves surtout !

On te sait assez autonome sur la création d’instrumentales, sur la recherche de lyrics fédérateurs. Ceux de ton single “Plus Fort” ont été trouvés avec Oli… Quel est généralement ton processus de création ?

Mon processus de création c’est comme mes influences, il est assez varié !

Mais la plupart du temps je démarre vraiment tout seul avec mon ordi, mon petit clavier… Et ça peut être de n’importe où !

Vu que je suis souvent en tournée, ça va être dans une loge, dans un train, en van… Vraiment je commence à bosser des idées, puis je les développe petit à petit, et j’aime bien après ajouter un peu de folie donc… Faire intervenir par exemple des potes à moi !

Il se trouve que sur le morceau “Plus fort” c’est vraiment une chorale de potes à moi qui chante, ça donne une vraie énergie. C’est pareil sur mon morceau “Vers le soleil”.

Clip du single « Plus Fort » de Julien Granel

En tout cas j’essaie toujours d’amener la musique en studio pour la faire vivre ! Tout est fait avec de vrais instruments (même si c’est bizarre aujourd’hui de préciser “vrais instruments”), mais voilà ! C’est fait avec un vrai piano, ce n’est pas des plug ins..; C’est vraiment du vrai son, de la vraie batterie, guitare, basse… De vraies voix ! Everything is real ! (rires)

Tu es arrivé dans le paysage musical avec un premier EP Bagarre Bagarre, et récemment ton premier album, Cooleur : Comment a évolué ta musique entre-temps ?

Mon premier EP Bagarre Bagarre était très instinctif. Comme le dit le titre, c’était un peu une bagarre joyeuse pour exister tout simplement.

Peut-être que Cooleur c’est un album plus apaisé… Et finalement, il a été encore plus instinctif que l’EP !

C’est après coup, une fois que c’est sorti et que je l’ai écouté, que je me suis dit “Tiens, si on m’avait demandé à 14 ans ce que je voulais faire comme musique, je pense que ça aurait été ça”. J’ai un peu inconsciemment réalisé mon album de rêve de mes 14 ans ! Tout comme cet album parle au final de réaliser ses rêves.

Annonce de l’album Cooleur sur le compte Instagram de Julien Granel

Tu t’es prêté à l’exercice des premières parties grâce à plusieurs artistes dont Angèle, c’est parfois une étape assez difficile, où le succès espéré ne prend pas toujours par la suite, mais on dirait que pour toi ça a été plus que réussi et bénéfique ?

Ça a été une chance incroyable de faire les premières parties d’Angèle !

Elle m’a invité à ouvrir ses deux tournées, c’était une expérience incroyable de jouer dans des Zéniths, à Bercy, dans des Arénas toutes les semaines ! Jouer devant des marées humaines !

Ça a été vraiment un moment magique ! Il y a eu une vraie rencontre aussi avec le public, j’ai eu la chance d’être accueilli avec tellement d’énergie et de feel good par tout ce public que ça a été un vrai plaisir, et je ne pensais pas, avant de commencer, que j’allais me retrouver face à des fosses de Zéniths en train de littéralement sauter dès les premiers tracks. C’est quelque chose d’assez fou donc le public d’Angèle a été hyper réceptif et cool avec moi.

C’est un boost d’adrénaline total ! Forcément avant de monter sur scène devant 10 000 personnes, c’est des shoots d’émotions fortes.

On a pu voir naître sur les réseaux une belle chorégraphie sur du Cascada grâce à cette expérience…

Ça c’est devenu un classique : Le Cascada du tourbus qui fait bouger le tourbus !

J’ai toujours une passion inexpliquée pour “Everytime we touch”, et j’ai créé une chorégraphie très aléatoire qui est un peu devenue un classique sur internet, on l’a souvent fait avec Angèle !

D’ailleurs, Cascada a répondu à ma story un jour !

Cascada si tu passes par ici… Elle me follow pas du tout… Mais si tu passes par là Cascada, elle est pour toi celle-là ! (rires)

Vidéo de Julien Granel avec une sélection de moments capturés sur la tournée de Angèle

Tu performes à la fois sous la forme de DJ Set, et sous des soirées plus Live, qu’est-ce que tu préfères dans chaque formule ?

C’est marrant parce que c’est une réflexion que j’ai énormément en ce moment. Je fais pas mal de DJ Set parce que j’aime bien en ce moment toute cette énergie Club.

C’est vrai que je suis un peu un digger aussi donc j’aime bien utiliser plein de petits morceaux qui viennent de sortir, un peu de niche et tout, et mêler ça à des édits de disco que je fais de morceaux que j’aime bien.

En fait le côté DJ Set il me permet d’avoir une vraie improvisation, que j’ai retranscrit aussi dans mon live ; Je ne fais jamais deux fois la même date, ça bouge vraiment, il se passe plein de choses !

J’ai eu envie sur cette tournée de ramener l’énergie du club dans le live et de garder cet aspect live où tout est joué. Je joue sur les claviers mais il y a de vrais moments où ça part en vrille, des moments justement de Club à proprement parler.

J’essaie de mixer les deux et je crois que c’est assez neuf, je n’ai pas encore vu de lives qui mixaient les deux donc je trouve que c’est intéressant de pousser ça !

On a pu découvrir un peu plus ta personnalité (qui s’est avérée encore plus attachante) en te voyant apparaître dans les fameux “Vlogs d’Août » avec Léna et tes amis, on te sait aussi actif sur les réseaux, est-ce que ça te donne envie de creuser des formats digitaux et musicaux ?

C’est vrai que ça a été aussi une vraie rencontre avec le public ces épisodes des Vlogs d’Août. J’ai passé un mois avec Léna a bien rire et ça a vraiment été une rencontre !

J’ai aucun problème à ce que les gens m’identifient par une petite partie de moi Julien Granel – aficia

Beaucoup de gens m’ont découvert par ce biais-là et je trouve ça cool parce que ça se transforme directement dans la vraie vie ! J’étais en tournée dès le début du mois de septembre, et il y a eu tellement de gens qui m’ont découvert dans les semaines précédentes et qui sont venus directement en live que c’était une vraie rencontre !

Je trouve ça intéressant parce que je digital ça peut évoquer quelque chose d’un peu froid et distant, et finalement la tournée ça casse les barrières directement.

Je rencontre les gens, je parle avec eux, je les vois, on danse, on fait la fête ensemble… Et je trouve ça assez beau !

Finalement, les concerts dans cette vie où tout est très virtuel, c’est les derniers moments vraiment de fête ensemble, où on est avec l’artiste, on vit le moment présent, donc c’est pour ça que j’aime autant ça et que je tourne autant !

Donc ouais, pour moi le digital c’est une bonne manière d’amener les gens dans la vraie vie.

D’ailleurs, sur le morceau “Plus fort” (qui a tourné notamment dans la série de vidéos) le public chante à fond les paroles en ce moment !

C’est toujours le petit frisson qui me surprend à chaque fois, vraiment je… J’adore ce truc-là, ça ne devient jamais une habitude, à chaque fois ça me prend et ça me transporte.

Petite vidéo qui fait écho à un Vlog d’Août de Léna Situations, auquel participe Julien Granel

Suite à ces Vlogs d’Août, on t’a attribué un nouveau surnom, “Le monsieur aux cheveux bleus” ?

En vrai, ça veut dire que les gens identifient bien le délire, moi j’aime bien, j’ai aucun problème à ce que les gens m’identifient par une petite partie de moi.

J’ai pas de problème avec les gens qui m’ont découvert avec les vidéos de Léna, les premières parties d’Angèle, je pense qu’il n’y a pas de bonne manière d’y arriver.

C’est vrai que les gens peuvent vite dire le monsieur aux cheveux bleus multicolore, et tant mieux si les gens comprennent, c’est cool !

Ça fait quoi de se faire plagier par Justin Bieber ?

C’est vrai ! J’ai buggué ! Je me suis dis qu’est-ce qu’il m’a fait Justin ? Et c’est vrai, Justin m’a plagié avec Kendall Jenner !

J’ai fait une vidéo il y a des années où je mixe avec des bouteilles… J’étais dans une loge avec mon pote Maxenss, on s’ennuyait, on a juste fait ça comme ça et on l’a mise en story. Quelqu’un l’a mise sur Twitter, ça a fait un buzz mondial qui a été inattendu !

Depuis, la vidéo tourne et ne cesse de tourner, Kendall Jenner l’a partagée plusieurs fois donc on sait qu’elle est très fan du délire.

J’ai hâte de la rencontrer pour juste lui dire “It’s me, the bottle DJ !” et puis ouais là récemment elle a refait la vidéo avec Justin Bieber en utilisant le même son “Satisfaction” , donc c’est assez drôle, c’est vraiment un hommage qui me dépasse à chaque fois.

Retour sur la vidéo reprise par Kendall Jenner, inspirée par celle de Julien Granel et Maxenss

On doit te parler souvent de ton style vestimentaire si coloré et solaire, à l’image en quelque sorte de ta musique… C’est important pour toi de refléter visuellement ce que tu veux véhiculer en musique ?

Ouais, en fait j’ai commencé à m’habiller de toutes les couleurs parce que je voulais ressembler aux pochettes d’albums que j’aimais bien, donc forcément c’était très coloré !

Finalement, ça m’a fait me sentir bien et un peu à ma place, ça m’a apporté de la joie, ça en apportait autour de moi, donc c’est devenu un peu une petite addiction à la couleur. C’est vrai que pour moi c’est important.

Pour l’anecdote, c’est marrant parce que pour Halloween je me suis habillé tout en noir, c’était ça mon déguisement et je n’étais pas très bien. (rires)

Et surtout : J’ai choqué tout le monde !

Je suis le seul mec du monde qui peut mettre une tenue, juste habillé tout en noir et qui choque tout le monde, alors que tout le monde fait ça !

Quand j’ai mis une photo sur Instagram de ma tenue full black, les commentaires c’était “Moins fort”, “Vers la lune” ; Les gens faisaient des jeux de mots hilarants sur tous les commentaires en lien avec les titres de mes singles, ils sont très créatifs, ils m’ont beaucoup fait rire.

Cliché du costume d’Halloween de Julien Granel : Un outfit sombre

Tu as déjà eu l’occasion de collaborer avec le monde de la mode, le monde de l’art au sens plus large, celui des jeux vidéo…

Est-ce que tu te verrais proposer un projet plus conceptuel, mélangeant différentes formes artistiques ? Tu as peut-être des idées qui te traînent en tête ?

Ouais complètement !

Déjà j’ai un vrai attrait pour la mode parce que je trouve qu’il y a plein de choses à faire, c’est une industrie qui est en perpétuel mouvement, je pense qu’on est à un moment où justement on se pose plein de questions au niveau de la planète et tout, du coup il y a 1000 choses à faire !

Je trouve toujours ça excitant quand dans un domaine il y a des portes à enfoncer, en plus c’est un bon moyen d’expression la mode.

Et c’est vrai que l’aspect jeu vidéo a été super fun à faire ! Quand j’ai fait un track qui a terminé sur Just Dance, c’était quand même fou de voir des petits bonhommes du jeu danser sur mon track, c’était un petit rêve et un vrai truc de Pop Culture !

Et je pense que ce qui régit un peu toutes mes passions, c’est ce truc-là très Pop Culture, donc forcément ouais j’ai envie d’avoir des choses de plus en plus immersives.

Par exemple, ce soir on est à Nantes et je propose justement un live avec un gros écran derrière qui fait une immersion totale dans le Cooleur World !

J’ai envie de pousser ça au maximum. De toute manière, plus les choses avancent et vont bien, plus ça débloque des moyens pour réaliser tous les projets, et c’est vrai que des fois, il faut prendre le temps de passer les étapes parce que ça peut vite coûter cher. (rires)

Retour en images sur le concert de Julien Granel au Warehouse à Nantes

On peut s’attendre à un BeReal ce soir ?

C’est vrai que j’ai redécouvert Bereal !

La vérité c’est qu’il y a, à peu près un an je l’avais téléchargée avec tous mes potes, et on s’est dit “Wouah on est trop frais, on a trouvé une nouvelle application”. Apparemment c’était déjà un peu stylé aux États-Unis, et à ce moment c’était déjà un peu la fin, donc on s’est dit qu’on est juste hasbeen en fait…

Et c’est revenu !

Finalement, on était un peu des précurseurs j’ai envie de te dire ! Donc je fais quelques BeReal de temps en temps quand j’y pense.

C’est devenu une habitude de slamer sur le public ?

Oui, c’est vraiment un moment de kiffe avec les gens ! C’est comme si je venais danser avec eux. Moi je trouve ça marrant de littéralement me jeter dans le public à chaque fois, c’est un contact direct et puis c’est toujours fun, les gens ne s’y attendent pas donc ça fait toujours de gros moments d’énergie.

Souvent je prends des petits vols de bière, mais c’est le jeu, on accepte les risques, quand on se jette dans la foule, on prend ! (rires)

Julien Granel en plein bain de foule lors de son concert parisien

Merci pour toutes ces réponses Julien, on a pu en apprendre un peu plus sur toi, et plonger dans ton univers coloré et Feel Good !

Merci beaucoup aficia, à bientôt, c’était un plaisir !

