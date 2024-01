Charts : Yamê fait sensation avec “Bécane”

Yamê profite lui aussi de l’explosion et de la médiatisation de plus en plus importante du rap français. Découvrez-le sur aficia.

C’est une explosion qui n’est pas passée inaperçue. Yamê connaît depuis quelques semaines un véritable bond de son exposition. En effet, l’artiste franco-camerounais est passé par la sacro-sainte chaîne YouTube COLORS pour l’interprétation live de son titre “Bécane”. Depuis, tant sur les plateformes de stream que les réseaux, c’est le grand BOOM.

Yamê : une ascension vertigineuse en fin 2023

Depuis cette performance, Yamê affole les charts et a eu le privilège d’occuper la pôle position du Top Viral Monde de Spotify pendant quelques jours avant Noël. À ce jour, il occupe toujours le 12e place du classement. Son morceau est également #13 des écoutes hebdomadaires sur Spotify en France (et #29 en Belgique, #36 en Suisse).

Il approche également tout doucement des 5 millions d’auditeurs sur la plateforme suédoise pour 30 millions de streams sur ce titre, atteignant le stratosphérique +258% d’écoute. Toujours en France, il est #11 du top Singles et #8 des requêtes Shazam. Mais le chiffre le plus impressionnant est qu’il figure à la 2e place des titres les plus shazamés au monde. Yamê dépasse donc les frontières et bénéficie d’un excellent soutien de Spotify via les playlist, ainsi que de TikTok via les trends qui utilisent le morceau.

Une preuve, s’il en fallait encore, de l’importance ô combien grandissante des réseaux dans les stratégies commerciales et musicales des artistes en émergence.

Qui est Yamê ?

Il faut dire que pour atteindre ces scores, l’artiste avait toutes les cartes en main. Profil vocal atypique, gestion de la topline et de la gestion de voix léchée, Yamê maîtrise à merveille de ce que demande l’industrie depuis ces derniers mois. Assumant de favoriser la forme au fond, l’artiste installe son auditeur dans une expérience sensorielle brute, qui ne manque pas d’intriguer. Une recette nette, terriblement efficace, expliquant notamment l’aisance de son export à l’international.

« Becaaannnininisééé » (on sait que vous l’avez eu dans la tête au moins une fois) La Rédaction d’aficia.

Une identité sonore que Yamê assume d’ailleurs plus que jamais dans son dernier projet Elowi, sorti en octobre. Passant du rap au chant, avec des envolées dignes des plus grands chanteurs, une influence entre la pop, l’opéra, voire même le classique, s’y dessine distinctement. De quoi attirer tous les publics ! En bref, lancé à pleine vitesse, l’artiste n’a plus qu’à concrétiser, on vous le recommande d’ailleurs chaudement en live.

Découvrez “Bécane” de Yamê :

COLORS ? : Une chaine Youtube musicale devenue incontournable. Elle a participé à l’émergence et au succès d’Ayra Starr, Eddy De Pretto ou Ichon. Un véritable accélérateur de notoriété pour les talents émergents. Bien que sorti il y a 7 mois, le live de Yamê sur “Bécane” a attendu fin novembre pour percer.

Geoffrey Weisse / Lucas Laberenne