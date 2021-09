Niteroy : l’interview découverte en mode Crossroads Festival !

Pour la seconde année consécutive, aficia est partenaire du Crossroads Festival. L’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux artistes comme Niteroy qui joue le jeu de l’interview découverte !

Pour bien trop de monde, la Bretagne rime avec la grisaille et la pluie… Et nous allons vous prouver que cela est faux avec Niteroy, un artiste rennais qui nous apporte une belle dose de soleil dans les cœurs et dans l’Âme.

Chanteur, auteur, compositeur, ce Breton à bien du sang chaud qui coule dans les veine de part sa mère originaire du Brésil. Alors c’est un peu une logique pour lui de plonger dans cette musique chaude et de la faire danser avec la saudade.

Tiago Ribeiro, de son vrai nom, a cette capacité de nous faire voyager avec sa musique qui se gorge de soleil. Il réinvente le genre, injecte une délicieuse pop et un groove sensuel dans son univers musical qui capte l’auditeur dès la première écoute.

Et si vous avez besoin d’une belle dose de soleil on vous donne rendez-vous ce jeudi 9 septembre dès 18h30. Niteroy sera alors sur la scène du Crossroads Festival pour un voyage musical sans retour… Mais avant ça, l’artiste se prête au jeu de notre interview découverte !

Niteroy : l’interview…

Pourrais-tu te présenter rapidement au public qui ne te connaîtrait pas encore ?

Je m’appelle Tiago Ribeiro aka Niteroy, en hommage à ma mère qui a grandi à Niteroí, une ville qui se situe à 13 km de Rio de Janeiro, au Brésil. Je suis chanteur, compositeur et j’habite à Rennes, en Bretagne.

Comment définir ton style, ta musique, ton art ?

Niteroy c’est de la MPB, à traduire par Musique Populaire Brésilienne, avec beaucoup d’influences de la mouvance pop indé d’aujourd’hui.

Tu es cette année à l’affiche du Crossroads Festival, ça représente quoi pour toi ?

La formation étant encore jeune, c’est l’occasion pour nous de montrer le set que nous avons préparé pendant cette période de crise sanitaire !

C’est notre premier festival de découverte, on l’apprécie particulièrement parce qu’on sait qu’ils tiennent à mettre en avant les talents demain, c’est une vraie occasion de jouer devant un public averti composé à la fois d’amateurs de musique et de pros, ça va nous permettre de progresser !

On a envie de montrer ce qu’on a travaillé pendant tout ce temps.

On a hâte ! Niteroy

Le Crossroads Festival est une vitrine connue pour les talents émergents, ça apporte quoi dans la carrière d’un artiste d’être sélectionné dans une telle structure ?

Tout d’abord, c’est très motivant ! Cela montre que certains partenaires croient dans le projet. Cela permet aussi de rencontrer des professionnels du secteur et notamment dans une région qui n’est pas la mienne et donc d’élargir l’horizon pour l’année à venir ! C’est aussi l’occasion d’obtenir une sorte de tampon ‘On est passé par là’.

Cette année le Crossroads Festival retrouve la chaleur du public, il y a un défi supplémentaire pour toi ? De jouer et de capter un public qui ne te connaît peut-être pas ?

Bien sûr, c’est un premier gros défi ! Même si j’ai des musiciens super qui ont joué dans d’autres formations (HER, Born Idiot, Waves We Were…) qui m’accompagnent, ça reste toujours un défi très excitant pour nous.

C’est le premier festival de découverte et on veut faire bonne impression auprès d’un public qui ne nous connaît pas. On a envie de montrer ce qu’on a travaillé pendant tout ce temps. On a hâte !

Parlons un peu plus de toi… C’est quoi ton actualité du moment ou à venir ?

J’ai sorti un EP de 5 titres qui s’appelle Dia de Chuva (Jour de pluie en Portugais) en mai dernier sur le label Yotanka. Et avant la fin de l’année, nous allons sortir une version physique (en vinyle) avec un nouveau single !

Concernant le tour, on a une belle tournée qui s’annonce jusqu’à décembre, mais je peux pas en dire plus pour le moment

Si tu devais donner envie au public de venir t’écouter sur scène en trois mots, lesquels choisirais-tu ?

Groove, Soleil et Amour !

Tu joues cette année au Crossroads Festival… Mais toi, c’est quoi la scène ou le festival que tu rêves de faire en tant qu’artiste ?

Mon grand rêve serait de remplir le Maracana ! Ou alors le stade rennais, ça serait déjà bien 😀.

Tout comme le Crossroads Festival, aficia aime mettre en avant des talents émergents… Tu aurais un artiste à nous conseiller ? Un artiste que le public devrait écouter sans plus attendre ?

En France il y a une multitude d’artistes émergents incroyables à découvrir ! De tête comme ça, je dirais Dude Low. C’est un ami qui m’a appris beaucoup de choses et notamment à composer. C’est un doux mélange de pop indé avec des influences un peu hip-hop à la sauce Homeshake.

Un dernier mot pour la fin ? Tu as carte blanche 🙂

Croyez en vous !