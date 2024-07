Tiakola et Gazo, Danyl,… des moments uniques à Solidays

Le week-end dernier se tenait la 26ème édition du festival Solidays. Un joli festival placé sous le signe de la musique et du soleil, sur la pelouse de l’hippodrome de Longchamp. aficia y était, on vous raconte !

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, Solidays fait partie de ces festivals incontournables, que l’on attend toujours avec impatience. Chaque année, c’est plus de 260 000 festivaliers qui se réunissent autour d’une programmation qui se veut de plus en plus folle.

Cette année, c’est pas moins de 260 467 festivaliers qui se sont rassemblés à l’est de Paris. Record historique pour le festival ! Et pour cause, une programmation XXL, éclectique et séduisante. Gazo, Tiakola, Sam Smith, Anitta,… les têtes d’affiches ne manquaient pas. Mais le festival promettait surtout de jolies (re)découvertes musicales. Et on a été servis. Solidays, c’était des instants suspendus, des concerts uniques que l’on se devait de partager avec vous. Retour sur les moments qui nous ont marqués !

Jolie surprise au concert de Tiakola et Gazo

Leurs multiples collaborations avaient fait l’unanimité et atteint des millions de streams. Après la sortie de leur album LA MELO EST GANGX en décembre dernier, l’alchimie entre Tiakola et Gazo ne fait plus aucun doute. Les deux rappeurs nous ont alors donné rendez-vous sur la grande scène des Solidays pour un concert unique en France. Vendredi soir, 23h59, des milliers de fans s’étaient alors donné rendez-vous pour accueillir les deux rappeurs. Show spectaculaire, enchainement de hits, public en feu, on n’a pas été déçus.

Pour l’occasion, Gazo et Tiakola avaient réservé une surprise de taille pour les fans présents. Les deux rappeurs ont invité Angèle sur scène pour y dévoiler leur nouvelle collaboration surprise en exclusivité : “Notre Dame”. Un moment suspendu que les fans n’oublieront pas. Il s’agissait du premier retour sur scène de la chanteuse belge, après que sa tournée se soit achevée sur la scène de la Fête de L’Humanité en septembre dernier !

Danyl, prince du néo-raï et roi de la scène

Nous l’avions découvert en première partie de Eddy De Pretto il y a quelques années, puis redécouvert sur la scène du festival Chorus en mars dernier. Danyl a tracé son chemin dans l’univers du rap français et est devenu l’un des maîtres du néo-raï en France. Sa détermination et son talent ont fait de lui l’une des révélations rap de ces derniers mois.

Actuellement en tournée, Danyl a fait un stop sous la tente du festival Solidays où il nous a proposé un concert d’exception. Une énergie folle, un flow unique, Danyl est clairement fait pour la scène. “Ti Amo”, son nouveau titre produit aux côtés du rappeur Stony Stone a fait le tour des réseaux ces dernières semaines. À l’occasion des Solidays, Danyl a invité le rappeur marseillais pour interpréter le feat sur scène. Un joli moment en ouverture de la deuxième soirée du festival, qui fût tout aussi douce et légère que la première !

Martin Garrix clôture le week-end en beauté

Les années passent et Martin Garrix garde sa place de DJ star sur le toit du monde. Depuis 10 ans, le monde entier danse au rythme de ses hits devenant parfois presque des hymnes de l’été. Martin Garrix, c’est le plus jeune producteur à atteindre la première place sur Beatport. Mais c’est aussi, et surtout 4 prix du meilleur DJ de la planète selon DJ Mag.

C’est donc tout naturellement que le festival Solidays a pensé à lui pour clôre le week-end en apothéose. Martin Garrix nous a offert un concert exceptionnel, unique et fédérateur. Quelques heures seulement après la fin du festival, il publiait “Paris tu as mon cœur !” sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez être sûrs qu’il a le nôtre.

L’été ne fait que commencer mais nombreux sont les festivals qui nous ont déjà séduits. Solidays en fait clairement partie. Solidays, c’était un joli week-end ensoleillé, placé sous le signe de la musique, mais aussi (et surtout) de l’engagement. Un week-end nécessaire et essentiel que l’on a déjà hâte de re-vivre l’année prochaine !