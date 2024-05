Solidays 2024 avec Sam Smith, Charlotte Cardin, Martin Garrix…

La saison des festivals commence petit à petit et les dernières annonces de programmations continuent de nous séduire. C’est évidemment le cas du festival Solidays, qui se tiendra à Paris du 28 au 30 juin prochain. On vous en parle sur aficia.

La première édition avait été inaugurée par Robbie Williams, Iggy Pop et Mc Solaar. Depuis, le festival Solidays s’est imposé comme l’un des festivals incontournables en France. Chaque année, c’est plus de 150 000 festivaliers qui se rassemblent sur les pelouses de l’hippodrome de Longchamp, à Paris.

Artistes, militants, conférenciers et festivaliers, tous se réunissent pour faire la fête le temps d’un week-end. Mais Solidays, c’est aussi (et surtout) un week end placé sous le signe de l’engagement. Organisé par l’association Solidarité Sida, il permet de contribuer au financement de programmes d’aide aux malades et de prévention, en France comme à l’étranger. Vous l’aurez compris, Solidays c’est trois jours de festival colorés, festifs mais surtout nécessaires.

Une jolie programmation

Parmi les têtes d’affiche de cette 25ème édition, on retrouve Sam Smith, Martin Garrix et Anitta. Et à leurs côtés, des artistes que l’on a vraiment hâte de (re)découvrir sur scène. Côté musique pop, Santa, Adèle Castillon, Styleto et Mika seront notamment de la partie. Les fans de rap seront aussi très bien servis. Pour leur unique date en France, Gazo et Tiakola nous proposeront un show qui promet d’être anthologique. Mais ils ne sont pas les seuls. Zamdane, PLK et La Fève, pour ne citer qu’eux, nous offriront, à coup sûr, des moments singuliers et exceptionnels.

Le festival le dit lui-même, “Solidays ne serait pas Solidays sans les merveilleuses pépites et découvertes qui se révèlent chaque année.” Et nous, chez aficia, ça nous parle. Le néo-raï de Danyl, la pop mélancolique de Johnny Jane et l’univers techno-pop de Théa nous promettent de jolis moments suspendus. Les artistes Sam Quealy, Simia et Charlotte Cardin seront également de la partie, pour notre plus grand plaisir.

Le festival Solidays aura lieu à Paris du 28 au 30 juin prochain, la billetterie est toujours ouverte. On sera évidemment de la partie et on espère vous y voir !

Découvrez la programmation des Solidays 2024 :

© Festival Solidays 2024

Lou-Ann Nambot