V&B Fest 2024 : Le festival qui a vu les choses en GRAND !

aficia s’est rendu à l’édition 2024 du V&B Fest à Chateau-Gontier (53). On vous présente le festival, sa line-up XXL et sa scénographie IMPRESSIONNANTE !

Le V&B Fest 2024 a donc pris place du 23 au 25 août en Mayenne. Pour sa quatrième édition, le festival a vu les choses en grand en programmant Major Lazer, Macklemore, Phoenix et de nombreux autres artistes français et internationaux.

Le V&B Fest, c’est donc une programmation gigantesque, un public exceptionnel mais aussi une scénographie impressionnante. Pour marquer cette quatrième édition, deux des bars emblématiques du festival ont été modifiés pour laisser place à de nouvelles façades magnifiques.

Bar V&B Fest – @axlpict

Mais il faut aussi qu’on vous parle des performances du festival. Entre gros shows à l’américaine sur la mainstage et concerts de découverte sur les plus petites scènes, le public a pu profiter de plus de 70 concerts sur le week-end. Enormément de styles étaient proposés, du rock celtique de Celkilt à la frenchcore de Billx en passant par les chansons pop de Julien Granel et les morceaux de PLK. De quoi plaire à tous les festivaliers ! On vous présente nos trois shows préférés :

Julien Granel

Julien Granel – @axlpict

Et oui, on a à nouveau pu assister au show de Julien Granel et encore une fois, on s’est pris une grosse claque. Cette fois-ci, le public a joué une grande part dans l’aspect impressionnant de la prestation. Un « public en feu » pour reprendre les termes prononcés par l’artiste sur scène. Le tout associé à son énergie débordante, c’est forcément un combo gagnant !

Julien Granel – @axlpict Julien Granel – @axlpict

Macklemore

Macklemore – @axlpict

Comment parler de cette édition sans évoquer la prestation impressionnante de Macklemore. Il a assuré avec brio le closing du festival en chantant ses morceaux emblématiques. Le public a pu vibrer grâce à son show et conclure la saison des festivals en beauté avec son show XXL.

Celkilt

Celkilt – @axlpict

On a aussi été impressionnés par le concert de Celkilt. Un groupe de rock celtique lyonnais plein d’énergie qui a su réchauffer le public malgré la pluie battante durant leur show. Les solos de cornemuse, de flute et de violon ont su nous faire vibrer et profiter du concert comme il se doit !

Celkilt – @axlpict Celkilt – @axlpict

Découvrez dès maintenant notre expérience sur festival en vidéo sur le instagram d’aficia !