Charlotte Cardin : retour en images sur la tournée ’99 Nights’

Le samedi 30 novembre, le Zénith de Lille accueillait l’artiste canadienne Charlotte Cardin. Nous y étions !

Les tickets étaient sold out et la salle pleine à craquer ! Le Zénith de Lille a reçu, samedi 30 novembre, deux artistes talentueuses. La chanteuse Eugénie a ouvert le bal en proposant notamment les derniers titres de son EP All Access publié au mois de septembre. Elle a également interprété ses deux derniers singles “Beditime” et “Sister”. Les spectateurs ont été réceptif au talent d’Eugénie qui a brillamment assuré la première partie de la soirée.

“Hier à Lille, j’ai joué devant ma plus grande salle européenne à vie. Vous étiez un public inoubliable. J’en ai encore des frissons” Charlotte cardin dans un post instagram publié le lendemain du concert

Par la suite, Charlotte Cardin est montée sur scène sous les acclamations du public. Brillante compositrice, elle était devenue un phénomène international dès son premier album, Phoenix, sorti en 2021. Quelques années plus tard, la jeune canadienne est toujours aussi populaire. En 2023, elle a dévoilé l’addictif 99 Nights. Un second opus porté par les titres “Confetti”, “Jim Carrey” ou encore “Feel Good”. Sa singularité et ses morceaux ont séduit le Zénith. Les Lillois lui ont d’ailleurs réservé un accueil à la hauteur de son immense talent.

Retour en images sur le concert d’Eugénie et Charlotte Cardin :

Eugénie ©Inès Fakche Eugénie ©Inès Fakche

Charlotte Cardin ©Inès Fakche ©Inès Fakche

©Inès Fakche ©Inès Fakche

