Danakil et DUB INC : un concert énergique et joyeux

Danakil et DUB INC ont performé sur scène le samedi 11 novembre dernier au Zénith de Lille. Nous y étions !

Danakil et DUB INC sont deux groupes de reggae français qui figurent parmi les meilleurs ! L’histoire Danakil a débuté il y a vingt ans. Il se professionnalise à partir de 2008 avec la sortie de son tout premier album Dialogue de sourds. Récemment, le groupe a dévoilé la sortie d’une version dub de son célèbre opus mentionné auparavant. Dialogue de Dub sera dans les bacs le 17 novembre prochain.

Du côté de DUB INC, l’ensemble s’est formé en 1997 sous le nom Dub Incorporation mais il changera de nom en 2006 pour devenir DUB INC. Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle et musique du monde, le groupe est porté par les voix de Bouchkour et Komlan. Leurs styles sont aussi différents que complémentaires.

Retour en images sur le concert de Danakil et DUB INC :

Accompagnés de nombreux musiciens sur scène, les deux groupes ont enflammé le Zénith de Lille. Danakil a ouvert le bal en proposant certains de ses titres les plus célèbres tels que “Les champs de roses” ou un remix de “Marley”. L’artiste Natty Jean était également présent accompagnant le chanteur Balik sous les applaudissements du public. Par la suite, DUB INC a pris la place de ses collègues en ouvrant sur le morceau “Tout ce qu’ils veulent”. En bref, les performances scéniques des deux groupes ont été très énergiques et remplies de bonnes ondes !

Danakil, Balik ©Inès Fakche Danakil, Balik ©Inès Fakche

Natty Jean ©Inès Fakche Natty Jean ©Inès Fakche

DUB INC, Komlan ©Inès Fakche

DUB INC, Komlan ©Inès Fakche DUB INC, Komlan ©Inès Fakche

DUB INC, Bouchkour ©Inès Fakche DUBC INC, Bouchkour ©Inès Fakche

Inès Fakche