Cœur de Pirate en toute sincérité au Radiant-Bellevue

Ce mardi 24 mars, Cœur de Pirate a livré un concert émouvant au Radiant-Bellevue, à Caluire-et-Cuire. Nous y étions !

Après plusieurs mois de tournée au Canada et en Europe, Cœur de Pirate a achevé la dernière semaine de son périple par une série de dates en France, notamment à Caluire-et-Cuire, près de Lyon. Sur la scène du Radiant-Bellevue, l’artiste a célébré avec son public près de vingt ans de carrière et sept albums, dans une sincérité et une simplicité désarmantes. « Les carrières, ça a des saisons. Ça fait vingt ans et vous êtes encore là. Merci », a-t-elle confié d’une voix émue.

Coeur de Pirate ©Inès Fakche

Dans une scénographie minimaliste, mais à l’esthétique soignée, portée par des jeux de lumières subtils et quelques projections, le concert s’ouvre avec « Laisse-moi pleurer ». Le ton est immédiatement donné. La chanteuse québécoise installe une atmosphère à la fois délicate et frontale, portée par une voix reconnaissable entre mille.

Sur scène, l’autrice-compositrice-interprète se révèle sincère, profondément humaine et proche de son public. Accompagnée de deux musiciens, elle interprète la quasi-totalité de son dernier album Cavale, sorti le 26 septembre 2025.

Cœur de Pirate ©Inès Fakche

Une performance intime et sans artifice

Parmi les moments les plus touchants, « Château de sable », dédié à sa fille Romy, suspend littéralement le temps. Entre deux titres, l’artiste se livre avec une grande franchise, évoquant ses doutes — la peur que tout s’arrête, la difficulté de concilier sa vie d’artiste et son rôle de mère. Elle confie également avoir été gravement malade l’an dernier et vivre avec une maladie inflammatoire nécessitant un traitement.

Le concert fait aussi la part belle à ses débuts, avec des titres emblématiques comme « Comme des enfants », « Francis », « Golden Baby » ou encore « Place de la République ». Des chansons que le public, fidèle depuis toutes ces années, reprend en chœur avec ferveur.

Cœur de Pirate ©Inès Fakche

Le spectacle s’achève à l’image du reste : avec simplicité, mais non sans émotion. Une soirée sincère et lumineuse, à laquelle il était difficile de ne pas succomber. On a adoré !

Inès Fakche