Clip “Les rivières” : AaRON affronte une nature tempétueuse

En prélude à la parution d’Anatomy Of Light à la rentrée prochaine, AaRON lève le voile sur le single “Les rivières” à découvrir sur aficia !

Après un retour dithyrambique effectué en novembre 2019 avec le dansant et electro-pop “The Flame”, AaRON créait la surprise en début d’année avec Odyssée, un mini-disque plaisant composé de quatre titres visant à présenter la direction artistique empruntée pour le quatrième disque studio à paraître qui devrait être plus lumineux que le délicieux We Cut The Night dévoilé il y a déjà cinq ans.

Anatomy Of Light, c’est ainsi que se prénomme le nouveau projet d’Olivier Coursier et de Simon Buret qui sera disponible dans les bacs le 18 septembre prochain. En s’inscrivant toujours dans le souhait de se renouveler, le duo habitué à chanter en anglais fera la part belle à la langue de Molière qui s’invite dans une moitié de ces 12 pistes qui composent la tracklist.

La quête d’un équilibre

Avant de révéler le contenu intégral de ce nouvel effort, AaRON mise sur “Les rivières”, une piste aérienne et enivrante soulignée par le bourdonnement des synthés et d’une basse ainsi que le retentissement soutenu de battements. Sur une production soignée et résolument moderne, le tandem joue avec les mots et les images poétiques de la mer et du rivage pour évoquer une relation amoureuse chahutée et charnelle. La stabilité de la relation est espérée et vécue comme une quête où rien n’est acquis d’avance.

“J’avais le goût du risque qui illumine / Alors j’ai plongé dans le noir de ta pupille / J’ai glissé comme glissent les rapides des rivières / Jusqu’au bras de la mer” entonne Simon Buret avec intensité. La mise en images met en scène AaRON qui affronte les courants de l’océan. Simon et Olivier se soutiennent dans cette épopée, continuant d’avancer jusqu’à s’échouer sur le rivage où se tient un buste de la Statue de la Liberté vers lequel ils se dirigent. Une image forte qui pourrait symboliser l’accomplissement dans la relation amoureuse.

Découvrer “Les rivières”, le nouveau clip d’AaRON :