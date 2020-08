Clip “Vie Normale” : Achile confirme son talent en mode DIY…

Achile frappe à nouveau et confirme qu’il est un artiste qu’il faut absolument suivre cette année. La preuve avec “Vie normale”, son nouveau clip à voir sur aficia.

Souvenez-vous : en mars dernier nous avions le plaisir de vous présenter Achile. Le jeune artiste qui avait eu l’occasion de nous séduire avec “Rêver” était alors sur les écrans avec “Kappa”.

Avec ce titre, Achile mettait largement les choses sur la table : une belle plume, une alliance de rap et de chanson avec des textes simples, directs et parfois avec une belle dose d’ironie. Alors, forcément, nous avions hâte de découvrir la suite…

Achile a une vie normale…

La suite elle vient se poser sur nos écrans et dans nos oreilles avec la publication, ce jour, de “Vie normale”. On y retrouve les ingrédients de cet ADN bourré de talent. Du haut de ses 18 ans Achile est un roi de la débrouille et cet art il l’expose dans les mots, le rythme et les images…

Pour cette nouvelle production, Achile fait appel à Greg Ohrel, déjà derrière les clip de Jain pour “Makeba” ou encore l’incontournable “Basique” d’OrelSan. Le résultat est un DIY saisissant, captivant. L’alliance des deux talents, Achile et Greg, devrait largement conquérir le public et faire des étincelles. Reste maintenant à savoir quand Achile sera en mesure de nous proposer un format plus long, comme un EP ou un album. Mais patience, cela ne devrait pas tarder !

Découvrez “Vie normale”, le nouveau clip d’Achile :