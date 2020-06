Agoria retrouve Blasé pour le clip de “3 Letters”

Agoria est de retour avec un nouvel EP mis en relief par le titre “3 Letters”. Le clip est à découvrir sur aficia.

Après la publication de son album Drift l’an passé, Agoria signe déjà son retour avec l’EP Three Letters. On y retrouve l’ambiance électro-pop du producteur français, entre envoûtement musical et charme vocal qui ne laisse pas indifférent.

Pour mettre en relief cette nouvelle production, Agoria nous invite à découvrir le clip de “3 Letters”, le titre sur lequel on retrouve Blasé qui avait déjà fait le succès de “You’re Not Alone”.

Le tout est mis en images par Hernan Corera. Le réalisateur nous invite en confinement, image fixe sur un isolement, de la danse entre ombre et lumière et… un chien ! Juste avant de pouvoir s’évader et retrouver la liberté.

Découvrez “3 Letters”, le nouveau clip d’Agoria :