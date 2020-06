Clip “Vendredi 12” : Benjamin Biolay chante sa complainte amoureuse

En prélude à la parution de son nouveau disque studio, Benjamin Biolay met en images la ballade romantique “Vendredi 12”. C’est à découvrir sur aficia !

Trois années après avoir séduit le public avec le ciselé Volver, son dernier disque solo en date, Benjamin Biolay dévoilera Grand Prix le 26 juin prochain. Disponible en précommande, ce neuvième opus renferme treize pistes dessinant un voyage musical qui oscille entre ballades mélodieuses et titres estivaux imparables.

Emmené par le premier extrait “Comment est ta peine ?” qui profite de très bonnes rotations sur les ondes et qui cumule déjà plus de 2 millions de streams, le projet se dévoile davantage à travers l’intense et romantique “Vendredi 12”.

Un single mélancolique

Avec “Vendredi 12”, Benjamin Biolay confirme une nouvelle fois son statut d’auteur et compositeur de renom, présentant une chanson aboutie empreinte d’une grande sensibilité. Musicien hors pair, l’artiste mise sur une production léchée et élégante sublimée par des arrangements organiques envoûtants, jusqu’à la tension des cordes en apothéose.

La voix suave et éraillée de l’artiste est particulièrement mise en avant pour scander avec émotion et mélancolie une complainte amoureuse,dans la tourmente des sentiments et du départ de l’être-aimé. Pour illustrer ses dires, Benjamin Biolay a levé le voile sur un clip rétro cinématographique (fait à partir d’un montage de deux films : ‘Gli Ordini Sono Ordini’ (Les ordres sont les ordres) 1972 et ‘La Super Testimone’ (Super témoin) 1971) mettant en scène une femme aux prises avec la désillusion au sein de son couple. Trahie mais éprise, le dilemme sur son départ plane mais elle finit par revenir sur ses pas.

Découvrez “Vendredi 12”, le nouveau clip de Benjamin Biolay :