Top Albums de la semaine 7 : Julien Clerc au sommet avec ‘Terrien’

Julien Clerc entre directement N°1 des meilleures ventes d’albums en France avec Terrien. aficia fait le point pour toi.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 12 au 18 février 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Ce qu’il faut retenir…

Depuis le début de l’année c’est un vrai jeu de chaises musicales quant à savoir qui aura la première place des charts en France… Ça change chaque semaine ! Et cette fois c’est Julien Clerc qui entre en tête des ventes avec Terrien, son nouveau cru. Le chanteur affiche 10.625 ventes pour sa première semaine d’exploitation.

Et c’est la seule nouveauté du Top 10 ! Sans surprise, on retrouve dans le classement des artistes présents lors de la cérémonie des Victoires de la Musique. Grand Corps Malade est second avec Mesdames et Benjamin Biolay est troisième avec Grand Prix. L’interprète de “Comme une voiture volée” fait donc un grand saut depuis la 51ème place avec plus de 7.100 nouvelles ventes. Toujours dans l’esprit Victoires de la Musique on retrouve dans le Top 10 Vianney et Julien Doré.

Les Victoires profitent également à Pomme avec les failles cachées. L’album passe de la 70ème à la 19ème place. Le son de cloche est différent pour Camélia Jordana qui chute de la 15ème à la 24ème place avec Facile x Fragile tandis que Hervé reste stable à la 33ème place avec Hyper.

Notons, pour finir, que Mylène Farmer est de retour dans le Top 10 avec Histoires de. Le best-of, maintenant certifié Disque de Platine pour l’équivalent de 100.000 ventes, bénéficie de la sortie en format vinyle de l’opus. Il passe donc de la 59ème à la 8ème place… L’EP ADN de Rim’K ne fera pas son entrée directement dans le Top 10, il doit se contenter de la 13ème place pour 3.975 ventes. Enfin, Hamza chute de sa première place la semaine dernière à la 28ème pour 140 BPM 2 qui affiche 2.634 ventes.