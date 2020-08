BTS explose les compteurs YouTube avec “Dynamite”

Nouveau record pour BTS qui explose les compteurs avec son nouveau clip “Dynamite”. Le détail avec aficia.

Nous avions déjà eu l’occasion de vous offrir un focus sur le succès de plus en plus vertigineux de BTS, le groupe de K-Pop qui semble tout emporter sur son passage. Et bien sachez que le groupe frappe fort, une fois encore.

Alors que l’album Map of the Soul : 7 avait fait une entrée fracassante en France en se classant directement N°1 des ventes dans l’Hexagone en février dernier et que celui-ci est désormais certifié Disque d’Or pour l’équivalent de 50.000 ventes, le nouveau single du groupe affiche également un succès vertigineux.

BTS fait de l’ombre à Blackpink…

Alors que le groupe de K-Pop sera ce Dimanche 30 août sur la scène des MTV Video Music Awards pour un show qui s’annonce déjà mémorable, “Dynamite”, le nouveau single et clip de la bande, semble parfaitement porter son nom puisque le succès est explosif.

En effet, BTS vient de décrocher le record YouTube du plus grand nombre de vues en l’espace de 24 heures. En une journée d’exploitation, le clip de “Dynamite” a récolté 101,1 millions de vues !!! C’est le premier clip musical à passer le cap des plus de 100 millions de vues en seulement 24 heures et c’est là le record qui fait tomber Blackpink de son piédestal. En effet, le groupe de K-Pop féminin avait enregistré 82,4 millions de vues avec le clip de “How You Like That” en juin dernier.

Reste maintenant à savoir qui reprendra la première place de plus en plus convoitée… Peut-être le groupe Blackpink justement. En effet, celui-ci sera de retour ce vendredi 28 août avec “Ice Cream”, titre qu’il partage avec Selena Gomez. Les paris sont donc ouverts.

Découvrez “Dynamite”, le dernier clip de BTS :