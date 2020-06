Charlie Puth convoite une relation stable avec “Girlfriend”

Charlie Puth célèbre la saison estivale avec “Girlfriend”, un titre calibré pour les radios à découvrir sans plus attendre sur aficia !

En 2018 paraissait Voicenotes, le deuxième opus de Charlie Puth porté par une pléiade de singles à l’instar du tube “Attention” et des plaisants “How Long”, “Done For Me” et “The Way I Am”. Compositeur et producteur prolifique, l’artiste a rapidement enchaîné en mettant son talent au service d’autres artistes, concoctant notamment le minimaliste “Small Talk” pour Katy Perry.

S’il n’a pas apporté davantage d’informations quant à la préparation d’un nouvel effort, Charlie Puth donnait rapidement suite à son précédent projet en dévoilant trois singles particulièrement plaisant à la fin de l’année dernière. Après “I Warned Myself”, “Mother” et “Cheating on You”, l’américain dévoile maintenant le titre “Girlfriend”.

Une déclaration en musique

Disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales, “Girlfriend”, qui pourrait être le premier single officiel du troisième disque de l’artiste, est une piste résolument rétro et planante à savourer sans modération cet été ! Lancé dans la course effrénée aux tubes, Charlie Puth mise sur une mélodie electro-pop harmonieuse teintée de touches soul et groove.

Charlie Puth joue avec les délicieuses modulations de son timbre vocal, jusqu’à chanter en voix de tête pour s’adresser à la femme qu’il aime. Désireux de s’engager et de vivre une relation durable et stable, le chanteur trouve en la musique un moyen plus évident de d’exprimer ses sentiments. “Bébé, voudrais-tu être ma petite amie ? / Je ne veux jouer à aucun jeu / C’est plus qu’une simple phase / Bébé, voudrais-tu être ma petite amie ? / Si tu le veux, fais le moi savoir / Nous pourrions rendre cela officiel” interprète-il sur un refrain entêtant.

Écoutez “Girlfriend”, le nouveau single de Charlie Puth :