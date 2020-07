“Slow Grenade” : Ellie Goulding tease l’arrivée de son opus avec Lauv

Ellie Goulding dévoile “Slow Grenade” en collaboration avec Lauv, un dernier titre avant la sortie imminente de son nouvel album.

D’un côté, la chanteuse britannique Ellie Goulding à qui on doit les succès “Love Me Like You Do”, “Burn” ou encore “Lights”, de l’autre, Lauv, le mélancolique auteur compositeur et interprète californien, notamment connu pour son tube “The Story Never End” mais aussi “I Like Me Better”, pour en arriver à “Slow Grenade”, leur single commun dévoilé fin juin.

Alors qu’Ellie Goulding débute le récit d’une histoire d’amour douloureuse, Lauv rejoint la chanteuse un peu plus tard dans le morceau et poursuit en évoquant des sentiments amers. Le mélange de leur voix et l’association de deux univers bien marqués rendent le duo unique et efficace.

Le double album d’Ellie Goulding bientôt dans les bacs

Ce duo aux sonorités très pop sera à retrouver sur Brightest Blue, le double album d’Ellie Goulding disponible dès le 17 juillet prochain. On y retrouvera également sa collaboration sur le titre “Close To Me” avec Diplo et Swae Lee mais aussi son récent single “Power” dont le clip dépasse les huit millions de vues sur YouTube.

Découvrez “Slow Grenade” d’Ellie Goulding en duo avec Lauv :