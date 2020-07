Clip “This is Your Face” : Fontiac dénonce les diktats de l’apparence…

Nouveau clip pour Fontiac et livre un message fort et féministe avec “This is Your Face”. C’est à voir sur aficia…

Alors que l’artiste a publié Oxurya, son premier EP, en mars dernier, il est déjà de retour avec du neuf et du beau. En effet, Fontiac qui nous avait offert un très beau Live Experience en avril dernier décide aujourd’hui de mettre les femmes en avant et à l’honneur.

Avec “This is Your Face”, Fontiac dénonce la pression à laquelle nous devons faire face dans notre société moderne quant à l’apparence. Cette pression que subissent les femmes essentiellement.

Musicalement, on retrouve l’ADN de Fontiac. Moderne et captivant dans la forme. Le fond, lui, et simple et direct. Le tout est habillé d’un clip avec des femmes qui retirent le maquillage face caméra, comme un retour au naturel pour effacer l’oppression d’une société qui mise bien trop souvent sur des faux-semblants.

Découvrez “This is Your Face” : le nouveau clip de Fontiac :