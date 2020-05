Clip “Watermelon Sugar” : Harry Styles profite des retrouvailles estivales

Harry Styles poursuit l’exploitation de son deuxième effort et lève le voile sur les images du single “Watermelon Sugar” à découvrir sur aficia !

De retour dans les bacs en fin d’année 2019 avec un deuxième opus solo baptisé Fine Line, Harry Styles confirmait l’essai grâce à une pléiade de titres prometteurs à l’instar des extraits “Lights Up”, “Adore You” et “Falling”. Fervent défenseur de sonorités organiques pop-rock, le chanteur britannique continue d’effeuiller son album en mettant désormais en lumière le titre “Watermelon Sugar”.

C’est un choix judicieux qu’effectue l’interprète de “Sign of the Times” tant ce quatrième single est un prélude efficace à l’arrivée de la saison estivale et pourrait ainsi lui permettre de décrocher un nouveau tube.

Une ode aux vacances

Porté par un rythme chaloupé, “Watermelon Sugar” profite d’une grande musicalité, souligné par la tension des riffs de guitares et l’intensité d’instruments à vent. Aérien, lumineux et empreint de malice, le single est l’occasion pour l’artiste d’évoquer les sentiments d’euphorie et d’excitation provoqués par une rencontre amoureuse et les moments d’intimité.

Un sentiment de plénitude qu’Harry Styles a souhaité illustrer par le biais d’un clip solaire tourné dans un décor idyllique. Sur une plage de sable fin et sous un soleil situé au zénith, l’artiste prend place autour d’une table pour déguster de la pastèque, non sans une once de sensualité ! L’heure et à la détente et au partage lorsque le chanteur retrouve ses amis pour savourer un plateau de fruits qui apporte au groupe une fraîcheur bienvenue. Réalisée par Bradley & Pablo (Dua Lipa, Rosalia, Kanye West…), la vidéo a été tournée à Malibu, en Californie, en janvier dernier…

Découvrez “Watermelon Sugar”, le nouveau clip d’Harry Styles :